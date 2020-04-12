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Американские сенаторы потребовали от Саудовской Аравии сократить добычу нефти

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  • 12.04.2020, 12:41
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Американские сенаторы потребовали от Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Фото: Reuters

В переговорах участвовали министр энергетики и замминистра обороны королевства.

Американские сенаторы, в ходе телефонного разговора, с представителями Саудовской Аравии потребовали от Эр-Рияда выполнения соглашения о сокращении добычу нефти, сообщает «Интерфакс».

Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Аляска Дэниэл Салливан в ходе беседы приветствовал участие Саудовской Аравии в соглашении, однако заявил, что «реальные действия звучат громче, чем слова».

«Королевство должно предпринять устойчивые, конкретные действия, чтобы значительно сократить добычу нефти, и это необходимо сделать в ближайшее время», - сказал Дэниэл Салливан.

В беседе со стороны Саудовской Аравии участвовали Министр энергетики Абдулазиз бен Салман аль Сауд и замминистра обороны Халид бен Салман бен Абдулазиз аль Сауд.

Салливан является одним из авторов законопроекта о выводе из Саудовской Аравии американских военных и систем противоракетной обороны в случае, если королевство не сократит нефтедобычу в целях стабилизации мирового рынка.

Ранее сообщалось, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Первые два месяца сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии - восемь млн, в 2021 году - шесть млн.

Предусматривается, что соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года.


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