Расплата за нефтяной блеф Александр Суков, «Деловая столица»

12.04.2020, 14:13

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Почему Россию ждет парафин в скважинах.

11-часовые переговоры участников нефтяного картеля ОПЕК+ принесли свои плоды - в пятницу вечером, 10 апреля, стало известно, что всем входящим в картель странам, а также России удалось договориться о снижении добычи нефти на беспрецедентные 23%.

Как сообщает Reuters, процесс сокращения добычи черного золота должен стартовать уже с мая. Суммарно страны, входящие в ОПЕК+ (то есть страны ОПЕК плюс Россия, Казахстан и Азербайджан), сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Доли сокращения распределились так: Саудовская Аравия и Россия - на 2,5 млн каждая, Ирак - более чем на 1 млн, а оставшиеся 4 млн баррелей распределены между остальными 10 странами - участницами картеля.

Стороны также договорились постепенно ослаблять это ограничение - начиная с июля и до конца этого года общее сокращение добычи в мире составит уже не 10, а 8 млн баррелей в сутки, а с января следующего года до апреля 2022 г. - 6 млн баррелей в сутки.

Сделку чуть не сорвала Мексика, для которой предложенная величина урезания добычи (400 тыс. баррелей в сутки) показалась слишком большой. И даже 350 тыс. баррелей было слишком много. Поэтому итоговый документ с цифрами согласовали все страны, кроме Мексики, договорившись, что он начнет действовать, если Мексика таки даст добро.

Поэтому президенту США Дональду Трампу пришлось договариваться с мексиканцами отдельно - США согласились взять на себя часть ее доли по сокращению добычи (250 тыс. баррелей), и теперь мексиканские компании должны ужаться только на 100 тыс. баррелей в сутки, как и хотели первоначально.

Незавидный удел

В самой незавидной ситуации в результате этой договоренности оказалась Россия. Именно она 6 марта на заседании ОПЕК+ отказалась обсуждать очередной план сокращения добычи, который должен был вступить с 1 апреля. Тогда Россия хотела оставить себе показатель сокращения добычи 0,3 млн баррелей в сутки, но Саудовская Аравия предложила России увеличить сокращение до 1,5 млн баррелей. Такая позиция саудитов объяснялась тем, что Россия традиционно нарушала взятые на себя обязательства по сокращению.

Однако такое предложения саудитов взбесило россиян. Они хлопнули дверью и обвинили Саудовскую Аравию в срыве договоренностей. В итоге Россия не только разрушила хрупкий баланс рынка, на котором цены хотя и снижались, но медленно, но также она развязала против себя нефтяную войну. Саудовская Аравия, оскорбленная действиями РФ, решила ответить максимально жестко - она стала просто заливать мировой рынок своей нефтью, предлагая покупателям небывалые скидки. В том числе покупателям в Европе, традиционном рынке сбыта для россиян. Усиленные значительным сокращением спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса, нефтяные котировки рухнули. А учитывая, что 40% доходной части бюджета РФ формируется за счет продажи нефти, над ней нависла реальная угроза экономической катастрофы.

Поэтому российские власти были вынуждены уговаривать Саудовскую Аравию и США снова сесть за стол переговоров. Но в итоге РФ от новых договоренностей потеряла еще больше, чем могла потерять от возможных договоренностей месяц назад - вместо 1,5 млн баррелей сокращения теперь на ее долю приходится 2,5 млн.

17 лет роста коту под хвост

Россия должна будет убрать 2,5 млн баррелей добычи от сегодняшнего ее уровня - 11,3 млн баррелей в сутки. Эксперты уже оценили, что такое ограничение отбросит РФ на уровень 17-летней давности - в 2003 г. она добыла 421 млн т нефти, что составляло примерно 8,5 млн баррелей в сутки.

У Саудовской Аравии уровень добычи сейчас меньше - 9,8 млн баррелей, но минусовать 2,5 млн баррелей она будет не от нынешнего уровня, а от того объема нефти, который она накопила не только в хранилищах по всему миру, но и в танкерах и которым начала активно торговать с начала ценовой войны с РФ. Поэтому фактически Саудовская Аравия должна будет снизить добычу всего лишь на 1,5 млн баррелей.

Это стало своеобразной моральной (и очень немалой в финансовом плане) компенсацией саудитам от россиян за обвинения в срыве договоренностей месяц назад.

Однако есть еще одна неприятная вещь, которая грозит нефтяной отрасли РФ. Дело в том, что из-за определенных особенностей Россия просто не в состоянии оперативно сократить добычу нефти. Как пояснил партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, Россия безболезненно может снизить добычу максимум на 0,3 млн баррелей в сутки. Чтобы выполнить норму "минус 2,5 млн баррелей", ей придется останавливать работу уже действующих скважин. В России примерно 180 тыс. работающих скважин, одна скважина дает в среднем 9,5 т нефти, и для сокращения добычи на 23% российским нефтяникам нужно закрыть около 14 тыс. скважин. А в Саудовской Аравии одна скважина дает в среднем 1-2 тыс. т нефти в сутки, им достаточно закрыть намного меньше скважин.

Есть еще один нюанс - в Саудовской Аравии нефть свободно выходит на поверхность под давлением пластов, а в России 85% скважин оборудованы насосами - нефть выкачивается из них, а не бьет фонтаном. Чтобы выдавливать нефть, в скважину закачивается вода, и если скважину просто остановить на несколько месяцев, то или вода замерзнет, или начнутся отложения парафинов и стеаринов, то есть скважина засорится. Восстановление работы такой скважины потребует значительного времени и денег. А с учетом количества скважин, которые нужно будет сейчас заглушить, расходы на их перезапуск будут огромными.

Высоких цен не будет

Крутихин подсчитал, что если Россия выполнит взятые на себя ограничения по добыче, ей грозит сокращение экспорта нефти вдвое. "А половина экспорта, по каким ценам не реализовывай, - это страшное последствие для российского национального бюджета. Денег все равно придет меньше!" - сказал он.

С другой стороны, Россия и не сможет больше мошенничать, не выполняя взятых на себя обещаний по сокращению добычи, как это она практиковала ранее. По мнению Крутихина, в таком случае ей грозят сначала заградительные тарифы на нефть и нефтепродукты, затем - эмбарго на поставки российской нефти, а потом - и санкции против компаний, которые покупают нефть. "Россию вытеснят с мирового нефтяного рынка и таким образом поддержат цены на удобном для всех остальных уровне. Перспективы для нее очень плохие", - считает эксперт.

Не ожидает Крутихин и существенного роста цен на нефть после нового соглашения ОПЕК+. Дело в том, что стороны договорились сократить добычу только на 10 млн баррелей в сутки, тогда как спрос на нефть вследствие кризиса сократился на 30 млн баррелей. Переизбыток добычи нефти - 20 млн баррелей в сутки, и он будет по-прежнему давить на цены и опускать их вниз.

Александр Суков, «Деловая столица»