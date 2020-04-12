«Сын работает в реанимации, не виделись неделю» 1 12.04.2020, 14:28

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Главврач 3-й минской больницы рассказала о непрерывном потоке больных пневмонией.

Суббота, на часах 19.00, главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова Наталья Саевич снова едет на работу. Уже второй раз за день. Когда она вернется домой, Наталья Ивановна не знает. Возможно, как было не раз, дверь своей квартиры откроет только ночью. Но сегодня для нее хороший день: впервые за неделю Наталья Саевич увидела сына Андрея, медбрата отделения реанимации 10-й клинической больницы. Небольшой перерыв дома — и семья медиков снова разъезжается по разным больницам, спасать людей, пишет tut.by.

На лице Андрея — красные полоски, это следы от респиратора и защитных очков, на шее крестик. Рассмотреть Наталью Саевич в противочумном костюме невозможно, но если она его снимет, там — такие же следы. Следы колоссальных нагрузок, и эти шрамы на медиках как напоминание всем нам, через что сейчас проходят врачи, спасая жизни людей.

«Я и сын. Мы в разных учреждениях. Не видимся почти неделю… Одно знаю точно, что и он, и те ребята и девушки, которые работают в других учреждениях, не думают сейчас ни о том, сколько получат денег, ни о том, могут ли заболеть или нет. Они просто работают! Я горжусь как мама и как руководитель!» — такую подпись под этими снимками оставила в социальных сетях Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова.

С Натальей Ивановной журналисты поговорили в субботу вечером, когда она ехала на работу. Уже второй раз за день. Сейчас, во время пандемии, выходных у врачей нет, они практически живут в больницах и понимают: в ближайшее время нагрузка станет только больше. По прогнозам Минздрава, пик коронавируса в Беларуси ожидается в конце апреля — начале мая.

— Только что отвезла сына на работу в 10-ю клиническую больницу. Андрей — студент 6-го курса медуниверситета, два года работает медбратом в реанимации и ни разу не пожалел о своем выборе. Последнюю неделю мы не виделись: Андрей жил на работе. В больнице созданы все условия, чтобы медики могли изолироваться, — рассказывает Наталья Ивановна.

В ее голосе слышна радость: впервые за эти дни она смогла увидеться с сыном, поговорить, а дальше каждый спешит на свою работу.

— Время напряженное, в нашу 3-ю городскую клиническую больницу поступает много людей с пневмонией. Вся клиника отдана только для этих пациентов. Я сама пульмонолог и теперь начинаю работать как обычный врач, в этой ситуации не важно, какую ты должность занимаешь. Важно: если ты можешь помочь своим сотрудникам, поделиться своими знаниями — помогай! — отмечает Наталья Ивановна.

— Недавно прошла информация, что в вашей больнице лежат беременные, у которых обнаружен коронавирус.

— Буквально сегодня навещала девочек, чувствуют себя хорошо, только у одной из пациенток пневмония. Они поступили к нам в течение недели, сроки беременности — от 15 недель, максимальный — 38. Для девочек мы выделили отдельное здание, и до получения результата анализа они лежали в разных палатах. Конечно, беспокоятся, как им рожать. Но на здоровье ребенка это никак не сказывается, как и на здоровье будущих мам.

— Эти пациенты единственные в вашей клинике, у кого подтвержден коронавирус?

— Да, остальные пациенты поступают к нам с пневмонией, но на них мы уже смотрим как на заведомо инфицированных. Почему мы ходим в защитных костюмах? Потому что у всех в приемном отделении берем мазки на коронавирус. Результаты приходят через 24−36 часов. Если видим клиническую картину COVID-19, разграничиваем людей, чтобы избежать контактов. Если результат положительный — пациенты госпитализируются в 6- ю и 10-ю больницу, инфекционную больницу.

— За последнее время изменились и ощущения медиков. Несколько недель назад, в самом начале распространения коронавируса в Беларуси, была какая-то неизвестность, она пугала. Ведь чувство страха есть у любого человека, неважно, врач ты или медицинская сестра. Первые дни, когда медики принимали больных людей, они не знали, как этот прием может закончиться для них, есть ли у этого пациента коронавирус или нет. Сейчас в этом плане стало спокойно. Многие столичные медицинские учреждения перепрофилируются, например хирурги или гинекологи начинают работать пульмонологами. Но это не значит, что, принимая людей, они не знают, как их лечить, в каждом отделении есть пульмонолог, который назначает лечение, — продолжает рассказывать Наталья Саевич.

Фото: Reuters

— Наталья Ивановна, за последнее время изменилась ведь и нагрузка на медиков. Она теперь колоссальная.

— Да, потому что увеличилось количество зараженных людей, а еще идет большой поток людей, которые боятся COVID-19 и ОРВИ принимают за коронавирус. Это тоже нагрузка на нас.

— Вам хоть удается поспать?

— Стараюсь спать 5−6 часов, но когда приезжаешь иногда домой в 2 ночи, а в 6 утра подъем, понятно, времени на сон меньше. У всех медиков изменился образ жизни. Например, я теперь спортом занимаюсь онлайн, ставлю хорошую музыку — и это заряд энергии на целый день. В онлайн ушли и языковые курсы, обязательно нужно уделять время хобби.

Наталья Саевич с сыном.

— Вы рассказывали, что сын принял решение жить на работе и тем самым изолироваться от семьи, чтобы не подвергать риску друг друга. У ваших подчиненных тоже есть такая возможность?

— Да, Мингорисполком выделил медикам отель в Серебрянке, там очень хорошие условия. Например, 10 апреля в отеле остановились 12 сотрудников нашей клиники. Это те, кто работает в реанимации, в пульмонологии, а также те, кто живет не в Минске.

«Молодые сотрудники стали брать дополнительные смены, чтобы врачи постарше не подвергали себя риску»

— Сейчас так много людей, которые хотят помочь медикам. Готовят для них обеды, собирают деньги на покупку средств защиты, сами шьют маски и хирургические халаты. Вы заметили, как белорусы объединились в эти дни?

— Думаю, любой главный врач скажет, что чувствует эту сплоченность. Это не беда, это проблема, и она вдруг показала лучшие качества людей. Ко мне приходят незнакомые люди, которые приносят перчатки, бумажные полотенца, пеленки. К благотворительности подключились банки, страховые компании, например, продюсерский центр «Спамаш» провел онлайн-марафон, люди пожертвовали нашей клинике 23 тысячи рублей. Знаете, я была поражена: жители Слуцка, Бреста перечисляли на наш счет от 5 до 200 рублей. Дело даже не в деньгах, а в том, как они откликаются на эту проблему.

А еще с нами связался директор ресторана Woogly, предложил обеспечить сотрудников клиники горячей едой. Начинали мы с 50 порций в день, а сейчас, когда открылись новые отделения, на смену вышло больше персонала, уже доставляют 100 порций ссобоек. Буквально вчера позвонил посол Грузии в РБ Валерий Кварацхелия, он сам врач по образованию, понимает всю ситуацию, положение медиков и предложил, чтобы один из грузинских ресторанов привозил нам еду в вечернее время, когда наши сотрудники остаются в ночную смену.

Мы благодарны всем: от простого человека до бизнесмена. Спасибо, что откликаетесь!

Фото: tut.by

— Многие признаются, ситуация с коронавирусом стала толчком, чтобы пересмотреть некоторые ценности, понять, насколько любишь и бережешь близких, как важен каждый день жизни. Вы ловили себя на подобных мыслях?

— Конечно, а еще я по-другому посмотрела на молодежь. Теперь знаю: на любого своего молодого врача, медсестру могу положиться как на себя. Они стали брать дополнительные смены, чтобы коллеги старшего возраста не приходили на работу, ведь они более подвержены риску.

Эта ситуация покажет: еще не все потеряно. Последнее время люди были озлобленными, им чего-то все время не хватало, а сейчас смотришь социальные сети, и никто больше на медиков не ругается. Как-то вечером наблюдала картину: в приемном отделении очередь, но никакого недовольства. Все понимали: врач занят таким же пациентом, как ты, он обязательно тебя посмотрит. Не поверите, за последнее время ни одной жалобы, только благодарности.

— Наталья Ивановна, что сделаете первым делом, когда коронавирус закончится?

— У меня сорвалась поездка в марте в Вену, а я так люблю этот город. Наверное, осуществлю свою мечту, когда все закончится, вернусь еще раз в Вену. А вообще ситуация показала, как важны отношения между близкими. Если честно, переживаю за родителей, привожу им продукты под дверь и ухожу. Нам, медицинским работникам, так хочется быть рядом с семьей в этот момент, но нельзя подвергать родных риску, нужно подождать.