Пепелацы приготовились к броску 13 12.04.2020, 14:52

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Рогозин рассказал о поставленной Путиным задаче покорения планет.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче покорения планет. Он заявил об это в видеопоздравлении с Днем космонавтики, сообщает lenta.ru

Рогозин сказал, что в начале 2020 года Путин подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности, в которых содержится задача по освоению других планет Солнечной системы. Также в документе стратегического значения говорится о развитии научного космоса.

По словам Рогозина, российскую космонавтику ожидает переход на новую технику. Он пояснил, что для создания новых ракет-носителей, нового пилотируемого корабля и для покорения Луны важны не только технологии, но и люди. «О них мы сейчас должны думать больше всего, о подготовке нового инженерно-конструкторского класса, нового поколения тех, кто может создать материальную основу того, чтобы Россия по-прежнему была лидером космонавтики», — подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Напомним, что глава кампании SpaceX Илон Маск написал недавно в Twitter, что проблема российских ракет в том, что они не подходят для повторного использования. «Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, их [российские] — на 0%. Это актуальная проблема», — написал бизнесмен.