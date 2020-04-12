Сколько коронавирус живет в воздухе: новое исследование 1 12.04.2020, 14:56

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Финские ученые наглядно показали, как инфекция распространяется в магазине.

Ученые из финского Университета Аалто смоделировали распространение коронавируса COVID-19 в воздухе с помощью суперкомпьютера. Новые исследования показывают, что вылетевшие при чихании, кашле и обычном разговоре микрокапли остаются в воздухе дольше пяти минут, и только после этого оседают на поверхности.

На первом этапе работы исследователи смоделировали движение воздушных капель при кашле заболевшего в проходе между полками супермаркета. Работа показала, что они остаются в воздухе гораздо дольше, чем можно было бы ожидать, представляя опасность для остальных покупателей, пишет Naked Science.

Более того, модель демонстрирует поведение капель размерами менее 20 микрометров. При сухом кашле, характерном для коронавирусной инфекции, типичный размер частиц не превышает 15 микрометров, благодаря чему они могут оставаться в воздухе еще дольше. Эти разносчики вируса легко увлекаются и распространяются даже слабыми потоками воздуха.

"Кто-то зараженный может покашлять и уйти, но он оставит за собой облако частиц, несущих коронавирус. Такие капли легко попадают в дыхательные пути людей, оказавшихся неподалеку", - говорит один из участников исследования, профессор Университета Аалто Вилле Вуоринен (Ville Vuorinen).

Ученый убежден: предварительные результаты проекта подтверждают важность действующих рекомендаций по соблюдению изоляции и правил гигиены, "социальной дистанции" в 1,5 метра и использовании платков при чихании и кашле.

Проект посвящен изучению распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных из дыхательных путей заболевшего при кашле, чихании и во время разговора. В нем участвуют 30 исследователей из Университета Аалто, Университета Хельсинки и Финского метеорологического института – вирусологи, инженеры, социологи, специалисты по гидро- и аэродинамике.

Для точных расчетов и визуализации использовался суперкомпьютер CSC. Предварительные результаты исследования опубликованы на сайте Университета Аалто.