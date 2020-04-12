закрыть
12 апреля 2020, воскресенье, 15:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Прозвучало много слов в адрес Лукашенко»: репортаж с «масочного протеста» в Бресте

1
  • 12.04.2020, 14:59
  • 4,108
«Прозвучало много слов в адрес Лукашенко»: репортаж с «масочного протеста» в Бресте
Фото: Белсат

На воскресную акцию в городе вышли сотни людей в защитной экипировке.

Жители Бреста вышли на традиционную акцию протеста против аккумуляторного завода. В традиционном «кормлении голубей» в центре города и несанкционированном шествии приняли участие сотни человек. Накануне, 10 апреля, компания «АйПауэр» получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, сообщает «Белсат».

Из-за распространения коронавируса участники акции пришли в масках. На центральной площади города перед людьми выступили блогеры Александр Кабанов и Сергей Тихоновский, они произносили в мегафон.

После протестующие двинулись шествием по улицам Пушкинской и Советской, скандируя лозунги «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ» и другие. С места события, звучало много критики в адрес властей, включая и Лукашенко.

Фото: Белсат

10 апрель аккумуляторный завод «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Следующим этапом будут испытания оборудования завода, систем водообеспечения, канализации и вентиляции.

Люди в Бресте и окрестностях уверены, что выбросы с завода повредят их здоровью и окружающей среде. Они выходят на протесты – «кормление голубей» – каждое воскресенье с февраля 2018 года. После апреля 2018-го местные власти не давали разрешения на проведение акций, хотя инициаторы неоднократно подавали соответствующие заявки.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип