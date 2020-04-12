«Прозвучало много слов в адрес Лукашенко»: репортаж с «масочного протеста» в Бресте 1 12.04.2020, 14:59

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Фото: Белсат

На воскресную акцию в городе вышли сотни людей в защитной экипировке.

Жители Бреста вышли на традиционную акцию протеста против аккумуляторного завода. В традиционном «кормлении голубей» в центре города и несанкционированном шествии приняли участие сотни человек. Накануне, 10 апреля, компания «АйПауэр» получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, сообщает «Белсат».

Из-за распространения коронавируса участники акции пришли в масках. На центральной площади города перед людьми выступили блогеры Александр Кабанов и Сергей Тихоновский, они произносили в мегафон.

После протестующие двинулись шествием по улицам Пушкинской и Советской, скандируя лозунги «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ» и другие. С места события, звучало много критики в адрес властей, включая и Лукашенко.

Фото: Белсат

10 апрель аккумуляторный завод «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Следующим этапом будут испытания оборудования завода, систем водообеспечения, канализации и вентиляции.

Люди в Бресте и окрестностях уверены, что выбросы с завода повредят их здоровью и окружающей среде. Они выходят на протесты – «кормление голубей» – каждое воскресенье с февраля 2018 года. После апреля 2018-го местные власти не давали разрешения на проведение акций, хотя инициаторы неоднократно подавали соответствующие заявки.