Авось рассосется 12.04.2020, 15:23

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На что надеются в Министерстве экономики?

Суть «диалога» власти и бизнеса лучше всего проявляется тогда, когда он должен переходить от слов к делу. Но когда такая необходимость становится важнее всего, ничего не происходит. В этом наглядно убедилось деловое сообщество после встречи в Министерстве экономики 9 апреля.

Формулировка сообщения об этой встрече на сайте министерства – шедевр бюрократического канцелярита «комплексное обсуждение актуальных вопросов обеспечения стабильной работы экономики». То есть министр со своим замом и директором департамента по предпринимательству, глава Госкомимущества, замминистра труда и соцзащиты, управляющий ФСЗН собрались с руководителями бизнес-союзов пообсуждать какие-то вопросы.

Выглядит обнадеживающе? Хорошенько смотрите, граждане, а потом спрашивайте.

Может, чиновники ознакомили предпринимателей с обещанным комплексом мероприятий?

Нет.

Предъявили содержимое «антикризисных пакетов», о которых недавно рассказывал премьер-министр?

Не угадали.

Объяснили, что делать бизнесу в нынешней ситуации и как правительство ему поможет?

Рассказали, как власти будут реализовывать подготовленные бизнес-союзами и деловыми ассоциациями и вроде бы поддержанные правительством предложения?

Фигушки.

Руководители бизнес-союзов шли на встречу в министерство с надеждой, что судьба их предложений прояснится. Ведь дальше молчать уже просто неприлично. Но надежды остались под столом заседаний. Ни на один вопрос внятного ответа не последовало. Зато появилась куча новых.

Чиновники по-прежнему согласны рассматривать и обсуждать предложения, обмениваться мнениями, заслушивать «положение дел в экономике с точки зрения частного бизнеса». Но насчет принятия решений не было сказано ни-че-го. От слова совсем.

На фоне мер, принимаемых во всех цивилизованных и не очень странах, такая прокрастинация выглядит просто скандально. Ладно, никто не ждал, что проблемы у нас будут заливаться деньгами – мы не Америка, доллары печатать не умеем. Но везде власти делают что могут: в ЕС и России, Швейцарии и Нигерии, Грузии и Сингапуре, Аргентине и Казахстане. По мере возможностей различные по масштабности меры по поддержке экономики есть всюду.

Может у нас вообще возможностей нет? Но 200 млн. рублей на увеличение в этом году директивного кредитования нашлись. На «Славянский базар» и чемпионат по футболу ресурсы тоже имеются. Если пошарить по бюджетным сусекам обнаружится немало расходов, которые можно отложить до лучших времен.

Ладно, нет денег на субсидии и компенсации, сделайте хоть что-нибудь. Не надо резать оскудевших частников штрафами, проверками и запретами. Дайте шанс дожить до новой травки, чтобы снова обрасти жирком и шерсткой. Вам же потом сытнее будет.

Наложите мораторий на проверки, ликвидацию и банкротство по инициативе регистрирующих и налоговых органов, заморозьте тарифы естественных монополий, зафиксируйте курс расчетов за электроэнергию. Позвольте включать в затраты расходы на санитарные и противоэпидемиологические мероприятия. Упростите порядок оказания безвозмездной помощи медучреждениям и больным. Дайте отсрочку хотя бы по имущественным налогам, пеням и штрафам. А лучше сделайте взаимозачет налоговых обязательств с долгами госпредприятий. И сделайте это быстро.

Конечно, было бы познавательно подсчитать, кто конкретно пострадали или пострадает от пандемии и прочих кризисных безобразий, на сколько сократилась в I квартале выручка, какие еще имеются потери у бизнеса и как различные меры отразятся на бюджете. Но пока будут проводиться мониторинги и сочиняться обоснования, многим никакая помощь уже не понадобятся. На такой случай, повысьте пособия по безработице хотя бы до уровня прожиточного минимума. И отмените, наконец, «тунеядский» декрет № 3 – он сейчас выглядит просто неприлично.

Но Беларусь все чего-то выжидает – может само рассосется. «Рассосется коронавирус, ведь белорусы бессмертные, они не нуждаются и в десятой доле тех мер, которые предпринимаются в других странах. Рассосется кризис, если о нем не думать. – пишет председатель РСПП Александр Швец. – А что такого? Вымрет малый и средний бизнес – так родится новый, не беда. Останется без работы огромное количество людей – так борьбу с тунеядцами никто не отменял. А свой выпестованный госсектор в беде не оставим».

Господа чиновники, в этот раз все серьезно, отмахнуться не получится, и само не рассосется. – предупреждает глава РСПП.

Бизнес союзы всегда пытались быть надежными партнерами государства. Но их лоялизм (на мой взгляд, чрезмерный) власти явно не ценят. В качестве «благодарности» за годы сотрудничества союзы выбросили из Совета по развитию предпринимательства, который, кстати, до сих пор даже не озвучил свою позицию по ключевым проблемам бизнеса.

Получается, что если малый бизнес не может более приютить осыпающихся из госсектора работников, обеспечивать рынок товарами и услугами, откармливать бюджет налогами и штрафами – зачем этот бизнес нужен? С точки зрения чиновников, разумеется. Зачем ему плечо подставлять? Так и костюмчик казенный помять можно. То ли дело классово близкий госсектор – материальная надежда и электоральная опора. Только его эффективность никакими сказками и преференциями не удавалось улучшить и в более спокойные времена. А теперь и подавно.

Общественности до сих пор ничего не известно о содержания и судьбе «антикризисного пакета», столь эффектно анонсированного премьер-министром публично. Где он? Когда будет принят? Что содержит?

Нет ответа.

Сегодня в Минэкономики должна состояться встреча с представителями министерств, отвечающих за сферу услуг. Они доложат ситуацию в курируемых направлениях. За субботу министерство обещает аккумулировать все предложения отраслевых ведомств, регионов, бизнеса в виде специальной записки по итогам мониторинга и в понедельник передать премьер-министру.

Хм-м-м. Всего неделю назад, перед открытием сессии парламента тот самый премьер-министр уверял, что у правительства уже есть антикризисный пакет аж на целых 110 млн. рублей, а комплекс мер по поддержке экономики из 5 пакетов внесен на рассмотрение главы государства. Все там есть, что душе угодно – и денежно-кредитная политика, и пруденциальная, и поддержка реального сектора экономики, и защита потребительского рынка. И даже с заходом на решения в рамках ЕАЭС.

Пока же единственный ответ на все челобитные бизнеса – введение предельных наценок, индексов роста цен и уровней рентабельности? Теперь предпринимательские союзы пытаются уговорить чиновников хотя бы отменить постановление Совмина №184, которым приказано ограничить рост цен до 0,5% в месяц. Девальвация рубля, рост мировых цен и издержек, разрыв логистических цепочек из-за глобальной пандемии могут послужить основанием для повышения цен только с разрешения специальной комиссии. Принятие подобных документов, да еще без всякого обсуждения с деловым сообществом, – лучший способ окончательно подорвать доверие бизнеса к власти. А если от него еще что-то осталось, есть еще повторяющий худшие черты приснопамятного указа № 597 проект указа «О дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке», с которым бизнес-союзы любезно ознакомили.

Но диалог продолжается. Глава Минэкономики пообещал, что «подобный обмен мнениями с представителями бизнеса будет иметь регулярный характер, с приглашением на эти встречи представителей министерств-регуляторов».

Когда от обмена мнениями перейдут к собственно регулированию, министр не уточнил. Авось памяркоўнаcцi у белорусских предпринимателей и их работников до конца кризиса хватит…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com