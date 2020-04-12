Новый «брестский мир» для Кремля Анатолий Криволап, Guildhall

12.04.2020, 15:29

Что Россия потеряет от сделки ОПЕК+.

Появившиеся контуры новой нефтяной сделки ОПЕК+ подтвердили устоявшуюся в последнее время традицию: Россия, проводя очередную «гениальную многоходовку», получает в качестве результата новый пакет санкций или несет колоссальные убытки. В принципе, «нефтяная война», начатая недавно А.Новаком по результатам напоминает «газовую» с Украиной или, если копнуть историю, повторяет итоги «Брестского мира» — той страницы истории, когда Россия единственная из коалиции «Антанты» умудрилась проиграть в Первой мировой войне.

Правда, сейчас РФ — уже не та, что приводит к изменению противников на «вторую» лигу глобальных игроков, ведь речь идет далеко не о мировых «тяжеловесах». Посудите сами, Украину победить так и не вышло, Турция за неделю разгромила россиян в Сирии, а Саудовская Аравия за месяц вернула Кремль в «исходное положение» из которого он «начал вставать» – на колени, да так, что по любому вопросу нефтяной войны Путин «самому главному» звонил, пожаловаться Д.Трампу на козни «саудитов». Да, наверное, даже не вторая, а уже «третья» лига.

Развитие событий

Мировая пандемия COVID-19 привела к спаду промышленного производства в мировом масштабе и, как следствие, к падению цен на нефть, что вынудило ОПЕК начать переговоры с целью уменьшения ее перепроизводства с чем, по большому счету, все были согласны – кроме России, которая решила провести очередную «многоходовку» по уничтожению американских «сланцевиков». Данная «гениальная» идея пришла в голову «связке» Сечин-Путин, говорят, что во время тайного совета в одном из московских аэропортов. Как бы там ни было, на заседании ОПЕК 6 марта, где решалось сколько кому добывать нефти, министр энергетики РФ А.Новак отказался согласовывать квоты, которые для РФ составляли минус 300 тыс. баррелей в день, а потом просто встал и демонстративно покинул зал переговоров.

Одурманенный собственным «величием» Путин отказался брать трубку, когда саудовский кронпринц Мухаммад бин Салман пытался связаться с ним чем нанес последнему оскорбление, которое может и прощают, но перед этим «ставят на место». «Обратка» прилетела незамедлительно, Саудовская Аравия, «выбросила» на рынок дополнительные 3,5 млн. баррелей в сутки, по аналогичному пути пошли ОАЕ, Ирак и Нигерия.

Более того, Saudi Aramco нанесла удар по традиционным для РФ рынкам, предоставив немысленные ранее скидки: которые составляли: $6 за баррель для Азии, $7 – для США и $8 – для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российским сортом Urals. Таким образом нефть марки Arab Light – самый популярный сорт Saudi Aramco – будет доступна европейским клиентам по цене на $10,25 доллара дешевле Brent и до $12 по сравнению с Urals, что привело к тому, что как минимум два крупных клиента Саудовской Аравии уже запросили на 30-50% больше поставок в апреле.

Как результат: российская нефть стала никому не нужна, она просто перестала продаваться за любую цену. В общем, Путин «снова всех переиграл» и когда в РФ утверждают, что готовы пережить цену в $35 за баррель они, скажем мягко, лукавят. Во-первых, не по 35, а по 25, а во-вторых «пережить» это сколько по времени?

В Кремле быстро поняли, что прямо сейчас происходящую в РФ то это – преддверие банкротства поскольку «дыра» в бюджете в 3,5 трлн. рублей при ценах нефти $25 за баррель о которой говорили еще неделю назад уже не актуальна, российский Urals уже стоит $13 за баррель, а ведь ее еще и практически никто не покупает так что «по новым данным» дефицит только от нефти составит 7-8 трлн. рублей, а ведь еще газ в два раза в цене упал и общий спад экономики от влияния COVID-19 будет нешуточный.

Данную ситуацию отлично охарактеризовал российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования который прямо пишет: «экономический кризис, вызванный одновременно беспрецедентным падением цен на нефть и последствиями распространения в мире коронавирусной инфекции, для России может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом: вероятнее всего, страну ожидает двухлетняя рецессия» и это в «позитивном» сценарии.

Все это и привело к тому, что теперь уже российский президент начал практически безостановочно звонить саудовскому принцу, только «поезд уже ушел»: слишком много сил включились в процесс и нефтяной рынок рухнул…

Что заключили на совещании ОПЕК+

9 апреля представители ОПЕК+ предварительно договорились о том, что в мае и июне добыча сократится на 10 млн. баррелей в день, с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки.

В соответствии с предварительным вариантом соглашения различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия – на 2,5 млн барр. каждая, Ирак – на 1,06 млн барр., ОАЭ – на 0,72 млн барр. При этом в ОПЕК+ рассчитывают, что на снижение пойдут и другие страны: США, Канада, Бразилия и Норвегия. Соединенные Штаты не участвуют в соглашении о сдерживании добычи: заключение таких сделок запрещено местным антимонопольным законодательством, но в стране ожидают снижения добычи на 4 млн барр. в ближайшие три месяца естественным образом, из-за заполнения хранилищ.

Иными словами, все участники сделки будут снижать производство от уровня октября 2018 года (это база для предыдущего соглашения ОПЕК+), а Россия и Саудовская Аравия – от 11 млн барр. в сутки (примерно соответствует добыче стран в марте). То есть, отказавшись 6 марта сократить добычу на 0,3 млн. барр., уже 9 апреля РФ согласилась на ее уменьшение на 2,5 млн. барр. Конечно, останкинские пропагандисты объяснят, что это – «победа», а что произошло в реальности?

Последствия нефтяной войны

По оценкам McKinsey и Scope Ratings если не удастся остановить падение цен на нефть и распространение вируса в РФ, ВВП этой страны сократится в текущем году на 10–11%. Становится понятно, почему глава Счетной палаты А.Кудрин отметил, что поддерживает заключение сделки в рамках ОПЕК+, несмотря на то что сам является, скорее, «противником всяких картельных соглашений на мировом рынке». COVID-19 для РФ в текущих условиях «победить» просто нереально, так хотя бы с «саудитами» договориться, что бы хоть немного оттянуть наступление катастрофы в экономике, даже ценой «Брестского мира».

Только – вряд ли поможет, ведь при любом сокращении добычи нефти в мире ее избыток, причем значительный, а с учетом возможного введения во всем мире жестких ограничений в связи с коронавирусом вполне реальна ситуация, при которой сколько добычу не снижай, а ее все равно будет много. Поэтому, прямо сейчас рубль слегка вверх пошел, надежд – громадье, ведь пока не подсчитывают, сколько утрачено рынков и теряется на снижении добычи, и, главное, что при всем этом 30 или даже 35 долларов за баррель все же не 50-60 бывших еще совсем недавно, хотя, кажется, что в прошлой жизни.

Как результат произошедших событий, стало понятно, прав был Д.Маккейн когда говорил о «стране – бензоколонке», а все, что в РФ должно произойти, включая развал страны – произойдет, просто Кремль «Брестким миром» с саудитами получил передышку во времени, нет, не долгую…в полгода – максимум.

Почему так? Надежду россиян, что они будут традиционно нарушать условия сделки по добыче в нынешних условиях нереальны – они под «колпаком». Как пишет The Insider в таком случае: «начнут с заградительных тарифов на российскую нефть и российские нефтепродукты, которые уже обещают ввести Канада и Америка, затем будет эмбарго на поставки российской нефти, а потом будут санкции против компаний, которые российскую нефть покупают. Россию вытеснят с мирового нефтяного рынка и таким образом поддержат цены на удобном для всех остальных уровне. Перспективы для нее очень плохие».

Не можем не согласиться, ведь это – правда…

Анатолий Криволап, Guildhall