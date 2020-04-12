закрыть
12 апреля 2020, воскресенье, 15:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Новый «брестский мир» для Кремля

  • Анатолий Криволап, Guildhall
  • 12.04.2020, 15:29
Новый «брестский мир» для Кремля

Что Россия потеряет от сделки ОПЕК+.

Появившиеся контуры новой нефтяной сделки ОПЕК+ подтвердили устоявшуюся в последнее время традицию: Россия, проводя очередную «гениальную многоходовку», получает в качестве результата новый пакет санкций или несет колоссальные убытки. В принципе, «нефтяная война», начатая недавно А.Новаком по результатам напоминает «газовую» с Украиной или, если копнуть историю, повторяет итоги «Брестского мира» — той страницы истории, когда Россия единственная из коалиции «Антанты» умудрилась проиграть в Первой мировой войне.

Правда, сейчас РФ — уже не та, что приводит к изменению противников на «вторую» лигу глобальных игроков, ведь речь идет далеко не о мировых «тяжеловесах». Посудите сами, Украину победить так и не вышло, Турция за неделю разгромила россиян в Сирии, а Саудовская Аравия за месяц вернула Кремль в «исходное положение» из которого он «начал вставать» – на колени, да так, что по любому вопросу нефтяной войны Путин «самому главному» звонил, пожаловаться Д.Трампу на козни «саудитов». Да, наверное, даже не вторая, а уже «третья» лига.

Развитие событий

Мировая пандемия COVID-19 привела к спаду промышленного производства в мировом масштабе и, как следствие, к падению цен на нефть, что вынудило ОПЕК начать переговоры с целью уменьшения ее перепроизводства с чем, по большому счету, все были согласны – кроме России, которая решила провести очередную «многоходовку» по уничтожению американских «сланцевиков». Данная «гениальная» идея пришла в голову «связке» Сечин-Путин, говорят, что во время тайного совета в одном из московских аэропортов. Как бы там ни было, на заседании ОПЕК 6 марта, где решалось сколько кому добывать нефти, министр энергетики РФ А.Новак отказался согласовывать квоты, которые для РФ составляли минус 300 тыс. баррелей в день, а потом просто встал и демонстративно покинул зал переговоров.

Одурманенный собственным «величием» Путин отказался брать трубку, когда саудовский кронпринц Мухаммад бин Салман пытался связаться с ним чем нанес последнему оскорбление, которое может и прощают, но перед этим «ставят на место». «Обратка» прилетела незамедлительно, Саудовская Аравия, «выбросила» на рынок дополнительные 3,5 млн. баррелей в сутки, по аналогичному пути пошли ОАЕ, Ирак и Нигерия.

Более того, Saudi Aramco нанесла удар по традиционным для РФ рынкам, предоставив немысленные ранее скидки: которые составляли: $6 за баррель для Азии, $7 – для США и $8 – для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российским сортом Urals. Таким образом нефть марки Arab Light – самый популярный сорт Saudi Aramco – будет доступна европейским клиентам по цене на $10,25 доллара дешевле Brent и до $12 по сравнению с Urals, что привело к тому, что как минимум два крупных клиента Саудовской Аравии уже запросили на 30-50% больше поставок в апреле.

Как результат: российская нефть стала никому не нужна, она просто перестала продаваться за любую цену. В общем, Путин «снова всех переиграл» и когда в РФ утверждают, что готовы пережить цену в $35 за баррель они, скажем мягко, лукавят. Во-первых, не по 35, а по 25, а во-вторых «пережить» это сколько по времени?

В Кремле быстро поняли, что прямо сейчас происходящую в РФ то это – преддверие банкротства поскольку «дыра» в бюджете в 3,5 трлн. рублей при ценах нефти $25 за баррель о которой говорили еще неделю назад уже не актуальна, российский Urals уже стоит $13 за баррель, а ведь ее еще и практически никто не покупает так что «по новым данным» дефицит только от нефти составит 7-8 трлн. рублей, а ведь еще газ в два раза в цене упал и общий спад экономики от влияния COVID-19 будет нешуточный.

Данную ситуацию отлично охарактеризовал российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования который прямо пишет: «экономический кризис, вызванный одновременно беспрецедентным падением цен на нефть и последствиями распространения в мире коронавирусной инфекции, для России может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом: вероятнее всего, страну ожидает двухлетняя рецессия» и это в «позитивном» сценарии.

Все это и привело к тому, что теперь уже российский президент начал практически безостановочно звонить саудовскому принцу, только «поезд уже ушел»: слишком много сил включились в процесс и нефтяной рынок рухнул…

Что заключили на совещании ОПЕК+

9 апреля представители ОПЕК+ предварительно договорились о том, что в мае и июне добыча сократится на 10 млн. баррелей в день, с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки.

В соответствии с предварительным вариантом соглашения различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия – на 2,5 млн барр. каждая, Ирак – на 1,06 млн барр., ОАЭ – на 0,72 млн барр. При этом в ОПЕК+ рассчитывают, что на снижение пойдут и другие страны: США, Канада, Бразилия и Норвегия. Соединенные Штаты не участвуют в соглашении о сдерживании добычи: заключение таких сделок запрещено местным антимонопольным законодательством, но в стране ожидают снижения добычи на 4 млн барр. в ближайшие три месяца естественным образом, из-за заполнения хранилищ.

Иными словами, все участники сделки будут снижать производство от уровня октября 2018 года (это база для предыдущего соглашения ОПЕК+), а Россия и Саудовская Аравия – от 11 млн барр. в сутки (примерно соответствует добыче стран в марте). То есть, отказавшись 6 марта сократить добычу на 0,3 млн. барр., уже 9 апреля РФ согласилась на ее уменьшение на 2,5 млн. барр. Конечно, останкинские пропагандисты объяснят, что это – «победа», а что произошло в реальности?

Последствия нефтяной войны

По оценкам McKinsey и Scope Ratings если не удастся остановить падение цен на нефть и распространение вируса в РФ, ВВП этой страны сократится в текущем году на 10–11%. Становится понятно, почему глава Счетной палаты А.Кудрин отметил, что поддерживает заключение сделки в рамках ОПЕК+, несмотря на то что сам является, скорее, «противником всяких картельных соглашений на мировом рынке». COVID-19 для РФ в текущих условиях «победить» просто нереально, так хотя бы с «саудитами» договориться, что бы хоть немного оттянуть наступление катастрофы в экономике, даже ценой «Брестского мира».

Только – вряд ли поможет, ведь при любом сокращении добычи нефти в мире ее избыток, причем значительный, а с учетом возможного введения во всем мире жестких ограничений в связи с коронавирусом вполне реальна ситуация, при которой сколько добычу не снижай, а ее все равно будет много. Поэтому, прямо сейчас рубль слегка вверх пошел, надежд – громадье, ведь пока не подсчитывают, сколько утрачено рынков и теряется на снижении добычи, и, главное, что при всем этом 30 или даже 35 долларов за баррель все же не 50-60 бывших еще совсем недавно, хотя, кажется, что в прошлой жизни.

Как результат произошедших событий, стало понятно, прав был Д.Маккейн когда говорил о «стране – бензоколонке», а все, что в РФ должно произойти, включая развал страны – произойдет, просто Кремль «Брестким миром» с саудитами получил передышку во времени, нет, не долгую…в полгода – максимум.

Почему так? Надежду россиян, что они будут традиционно нарушать условия сделки по добыче в нынешних условиях нереальны – они под «колпаком». Как пишет The Insider в таком случае: «начнут с заградительных тарифов на российскую нефть и российские нефтепродукты, которые уже обещают ввести Канада и Америка, затем будет эмбарго на поставки российской нефти, а потом будут санкции против компаний, которые российскую нефть покупают. Россию вытеснят с мирового нефтяного рынка и таким образом поддержат цены на удобном для всех остальных уровне. Перспективы для нее очень плохие».

Не можем не согласиться, ведь это – правда…

Анатолий Криволап, Guildhall


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип