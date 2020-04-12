В Столбцах у продавца магазина обнаружили коронавирус 12.04.2020, 15:41

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Магазин закрыли на карантин.

В городе Столбцы Минской области у одного из продавцов магазина «Шкатулка» на улице Свердлова обнаружили коронавирус, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Магазин закрыли на карантин, проводят дезинфекцию. Всех остальных продавцов отправили на самоизоляцию.

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