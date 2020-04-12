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Фотофакт: Белорусы встречали Пасху под онлайн-трансляции из разных костелов

  • 12.04.2020, 15:52
  • 1,087
Фотофакт: Белорусы встречали Пасху под онлайн-трансляции из разных костелов

Накануне Великой субботы священнослужители призвали верующих не ходить на Пасхальную вигилию.

12 апреля католики и протестанты празднуют Воскресение Христово. Накануне Великой субботы священнослужители призвали верующих не ходить на Пасхальную вигилию из-за пандемии коронавируса, а смотреть её онлайн. Белорусские католики прислали «Еврорадио» фото, как они встречали Пасху дома.

Гацак Надежда живет в Минске, Пасху она встретила под телетрансляцию из Минского кафедрального собора.

Алена Жизневская вместе со своим сыном также смотрела трансляцию из Минского кафетрального собора.

Пасхальная вигилия и дети Екатерины Байок, Минск.

Наимович Анна живет в Гродно. Она смотрела праздничную мессу из Гродненского кафедрального собора.

Семья Черной Анны смотрит трансляцию из костёла Святого Роха в Минске во время Пасхальной вигилии.

Так выглядит Пасхальная вигилия Владимира, живущего в Москве. Он включил трансляцию из московского кафедрального собора.

Семья Вероники Ненартович живет в Варшаве. Но во время пасхальной вигилии они смотрели праздничную мессу из фарного костёла в Лиде.

Капуста Маргарита из Минска смотрела трансляцию из костёла Св. Яна Евангелиста (Кунцевщина).


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