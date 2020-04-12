«За вычетом всех сборов, водители стали работать в ноль или даже в минус» 4 12.04.2020, 16:08

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Фото: ex-press.by

Как в Борисове бастовали таксисты.

В субботу, 11 апреля, утром на автостоянке «Борисов-Арены» было непривычно многолюдно. Водители, работающие с онлайн-агрегатором заказов «Яндекс.Такси», собрались, чтобы выразить свое недовольство политикой компании, пишет сайт ex-press.by.

— Мы собрались здесь, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме, — рассказывает один из организаторов встречи Андрей. — Придя в Борисов, компания «Яндекс» стала альтернативой местным перевозчикам, составила сильную конкуренцию тем, что обслуживает клиентов на новых автомобилях по хорошим ценам. Клиенты потянулись за удобством, сервис стал популярен. Изначально условия были выгодны и для водителей. Благодаря бонусам, заработок получался очень даже не плохой. За 40 совершенных поездок компания гарантировала получение выручки в 240 рублей с учетом доплат и бонусов. Это устраивало всех. Спустя практически два года эта сумма изменилась. Опускаясь постепенно вниз, цифра снижалась, последнюю планку в 195 рублей несколько дней назад опустили до 165-ти. За вычетом всех сборов, водители стали работать в ноль или даже в минус. Причем для клиентов цены не изменились никак.

Водители дружно поддерживают Андрея:

— Когда мы начали ездить, зарабатывали. Потом все стало значительно хуже. За это время кто-то взял авто в лизинг, кто-то кредит. Теперь на их оплату средств нет. Чтобы хоть как-то прожить, приходится 16 часов сидеть за рулем. Это попросту опасно.

— Когда мы начали возмущаться, нас стали попросту блокировать. Нет приложения, нет работы. Сейчас весь таксопарк из 15-ти машин заблокировали. На каком основании это сделали, нам не сказали. Объяснять что-либо нам не хотят.

На встрече присутствовали владельцы нескольких автопарков, все они сходятся во мнении, что снижение бонусов напрямую связано с вирусом COVID19 и ситуацией в России:

— Согласно статистике, количество поездок по всему сервису уменьшилось на 60%. Яндекс пытается уменьшить свои расходы за наш с вами счет. Нужно понимать, что всем сейчас тяжело. Мы практически уверены, что как только закончатся карантины, мы выйдем на прежний уровень. Тем не менее, нужно что-то делать. И, как вариант, мы предлагаем ввести в город новый агрегатор, который сможет конкурировать среди клиентов с «Яндексом», и дать вам нормальный заработок.

Не все собравшиеся разделили оптимизм коллег относительно надежд на возвращение всего на прежний уровень. Но многие поддержали идею ввести новый агрегатор в город:

— Если это даст нам шанс зарабатывать, то почему бы и нет? Переклеить машины, перейти на другую систему совсем не проблема. Главное, чтобы таксопарки имели возможность создать условия для работы.