закрыть
12 апреля 2020, воскресенье, 17:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«За вычетом всех сборов, водители стали работать в ноль или даже в минус»

4
  • 12.04.2020, 16:08
  • 1,953
«За вычетом всех сборов, водители стали работать в ноль или даже в минус»
Фото: ex-press.by

Как в Борисове бастовали таксисты.

В субботу, 11 апреля, утром на автостоянке «Борисов-Арены» было непривычно многолюдно. Водители, работающие с онлайн-агрегатором заказов «Яндекс.Такси», собрались, чтобы выразить свое недовольство политикой компании, пишет сайт ex-press.by.

— Мы собрались здесь, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме, — рассказывает один из организаторов встречи Андрей. — Придя в Борисов, компания «Яндекс» стала альтернативой местным перевозчикам, составила сильную конкуренцию тем, что обслуживает клиентов на новых автомобилях по хорошим ценам. Клиенты потянулись за удобством, сервис стал популярен. Изначально условия были выгодны и для водителей. Благодаря бонусам, заработок получался очень даже не плохой. За 40 совершенных поездок компания гарантировала получение выручки в 240 рублей с учетом доплат и бонусов. Это устраивало всех. Спустя практически два года эта сумма изменилась. Опускаясь постепенно вниз, цифра снижалась, последнюю планку в 195 рублей несколько дней назад опустили до 165-ти. За вычетом всех сборов, водители стали работать в ноль или даже в минус. Причем для клиентов цены не изменились никак.

Водители дружно поддерживают Андрея:

— Когда мы начали ездить, зарабатывали. Потом все стало значительно хуже. За это время кто-то взял авто в лизинг, кто-то кредит. Теперь на их оплату средств нет. Чтобы хоть как-то прожить, приходится 16 часов сидеть за рулем. Это попросту опасно.

— Когда мы начали возмущаться, нас стали попросту блокировать. Нет приложения, нет работы. Сейчас весь таксопарк из 15-ти машин заблокировали. На каком основании это сделали, нам не сказали. Объяснять что-либо нам не хотят.

На встрече присутствовали владельцы нескольких автопарков, все они сходятся во мнении, что снижение бонусов напрямую связано с вирусом COVID19 и ситуацией в России:

— Согласно статистике, количество поездок по всему сервису уменьшилось на 60%. Яндекс пытается уменьшить свои расходы за наш с вами счет. Нужно понимать, что всем сейчас тяжело. Мы практически уверены, что как только закончатся карантины, мы выйдем на прежний уровень. Тем не менее, нужно что-то делать. И, как вариант, мы предлагаем ввести в город новый агрегатор, который сможет конкурировать среди клиентов с «Яндексом», и дать вам нормальный заработок.

Не все собравшиеся разделили оптимизм коллег относительно надежд на возвращение всего на прежний уровень. Но многие поддержали идею ввести новый агрегатор в город:

— Если это даст нам шанс зарабатывать, то почему бы и нет? Переклеить машины, перейти на другую систему совсем не проблема. Главное, чтобы таксопарки имели возможность создать условия для работы.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип