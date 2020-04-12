Нина Богинская с бело-красно-белым флагом вышла к дому правительства в Минске 3 12.04.2020, 16:26

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НИНА БОГИНСКАЯ

Активистка провела пикет в годовщину голодовки депутатов БНФ.

Общественная активистка Нина Богинская провела одиночный пикет, посвященный событиям 1995 года, когда депутаты от Белорусского Народного Фронта объявили голодовку в знак протеста против политики Лукашенко, передает «Белсат».

Пенсионерка была одета в одежду с национальным орнаментом, в руках держала большой бело-красно-белый флаг.

Фото: Belsat.eu

25 лет назад, в ночь с 11 на 12 апреля из здания Верховного Совета силовики насильственно удалили оппозиционных депутатов, протестовавших против грядущего «референдума». В результате референдума герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг потеряли статус государственных символов, белорусский язык – статус единого государственного языка, а также началась интеграция с Россией.