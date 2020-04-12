Российская дезинформация 13 12.04.2020, 17:07

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Про игры с коронавирусом.

Лидеры США и ЕС обвиняют Россию в проведении кампании дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Питер Стано, спикер ЕС по иностранным делам и представитель EastStratcom Task Forse, службы, созданной ЕС для борьбы с дезинформацией, подчеркивает в интервью для «Голоса Америки», что в условиях пандемии дезинформация несет смертельную опасность:

«Мы начали отслеживать это примерно в середине января, и с тех пор обнаружили более 150 случаев дезинформации, лжи или фейковых новостей, касающихся коронавируса, которые либо исходили от России, либо связаны с Россией или хорошо известными прокремлевскими медиа. Важно подчеркнуть, что Россия, подобные медиа и связанные с Россией игроки – не единственные, кто распространяет дезинформацию. Имеется много игроков. Но те, кто из России или как-либо связан с Россией, очень активны»

- Какие нарративы использует российская дезинформация?

- Вы можете найти абсолютно все. Просто дайте волю воображению, и вы найдете пример такой дезинформации. Например, связанные с Россией медиа утверждали, что новости о распространении коронавируса – фейк, поскольку коронавируса не существует. Через несколько дней те же медиа сообщили, что, на самом деле, это смертельная угроза человечеству и речь идет о конце света.

Постепенно это развилось в нарратив о конце Евросоюза, поскольку распадается Шенгенская зона, европейские государства не демонстрируют ни малейшей солидарности и не помогают друг другу. «ЕС разваливается, это конец Запада», «коронавирус – это биологическое оружие, созданное в военных лабораториях» – и здесь вы снова можете выбирать: «в военных лабораториях» США, Великобритании, также упоминался Китай и страны Запада.

У них большой арсенал лжи. Иногда это даже не обязательно должен быть фейк. Это может быть противоречивая информация, чье-то мнение... Но их цель – наводнить противоречиями информационное пространство и социальные сети, чтобы запутать людей и ослабить их уверенность в себе. Чтобы ослабить уверенность в том, что их государства и системы здравоохранения смогут с этим справиться. Именно поэтому это столь опасно.

- Филип Рикер, заместитель госсекретаря США, заявил, что цель России – посеять разногласия и подорвать американские институты. Совпадает ли это с вашими наблюдениями?

- Абсолютно! Методы пропаганды и дезинформации те же. Они хотят запутать, подорвать доверие к местным государственным институтам, разрекламировать их общественную модель и дискредитировать модель страны, по которой наносится удар. Именно это и делается в отношении Соединенных Штатов.

Методы применяются одни и те же, хотя они и различаются способами подачи – в зависимости от страны. В таких странах, как Италия и Испания, эпидемиологическая ситуация особенно тяжелая. И там Russia Today входит в десятку главных источников, к которым пользователи Интернета обращаются за информацией о коронавирусе.

Так что будь это США, Европа, Украина, будь это постсоветское пространство, их цель остается той же: дискредитировать, запутать и подорвать доверие людей к их государственным институтам и общественной модели.

- Отличается ли российская дезинформационная кампания, связанная с коронавирусом, от тех, которые вы наблюдали ранее?

- Главная цель не претерпевает изменений вне зависимости от того, что используются в качестве информационного повода: коронавирус, внутренние проблемы или экономический кризис. Главная цель – подпитка антизападных настроений, чтобы показать, что наши общества управляются плохо, находятся на грани распада, что наша модель общества не та, которой стоит дорожить.

Эта цель не претерпела изменений вне зависимости от того, какую дезинформационную кампанию вы возьметесь анализировать: нынешнюю, проводившуюся год, два года или три года назад.

Тут есть разные слои. Один – для внутренней аудитории: показать, что в отношении нас ведется иностранная агрессия и нам требуется сплотиться, чтобы защитить себя. Второй слой – продемонстрировать миру, какими плохими и злыми являются силы, создавшие страшный вирус, который распространяется по планете, разрушает государства и человеческие жизни: «а мы даже помогаем тем странам, которые этот вирус разработали».

Мы обнаружили, что для медиа, которые традиционно распространяют дезинформацию, не обязательно вбрасывать откровенную ложь о коронавирусе. Достаточно просто создать путаницу и наводнить информационное пространство материалами, отражающими разные точки зрения, разные теории, при этом ссылаясь на самопровозглашенных экспертов. Например, «эксперт» что-то заявил на российском телевидении, а они об этом невинно рассказали – и это, вроде как, и не дезинформация.

Их стратегия – наводнить медийное и социальное пространство противоречиями. Они стремятся запутать и подорвать доверие людей. Потому что, когда ты не знаешь, чему можно доверять, ты перестаешь доверять всем и вся. Ты больше никому не веришь. Ты не пытаешься искать правду в СМИ, потому что тебе кажется, что все тебя пытаются обмануть.

- Через какие каналы распространяется дезинформация?

- Через все возможные: и традиционные средства массовой информации, и соцсети. Дезинформация использует все возможные каналы, работает на множестве разных уровней, нацелена на разные группы населения и использует все доступные способы...

Они используют медиа, которые прикидываются обычными СМИ: мы уже упоминали Sputnik и Russia Today с версиями на разных языках. Они также используют дружественные медиа в других государствах – сайты, излагающие теории заговора, или сайты «альтернативной информации», которые участвуют в распространении фейковых новостей и лжи. Эти ресурсы не обязательно связаны с Россией – им просто скармливают контент, или они сами с радостью заимствуют его.

- Заметили ли вы рост количества фейков в период карантина?

П.С.: Я бы не сказал, что наблюдается появление большего числа фейков из-за того, что люди сидят дома. Но мы видим, что в сфере здравоохранения кроме пандемии коронавируса, есть еще и «инфодемия» – пандемия информации и дезинформации. Это делает ситуацию особенно опасной, потому что дезинформация играет с человеческим здоровьем и человеческими жизнями. Например, в соцсетях и на некоторых сайтах можно встретить сообщения, что мытье рук не помогает бороться с эпидемией, или рекомендуется выпить отбеливатель для защиты от коронавируса.

Если раньше использовалась политическая пропаганда, целью которой было заработать побольше очков, то теперь дезинформация играет с жизнями. Поэтому мы и говорим, что дезинформация способна убить.

- Как не стать жертвой фейков?

- Будьте очень осторожны с источниками информации. Перепроверяйте факты дважды и трижды. Обращайтесь к СМИ и журналистам, которые заслуживают доверия. Не верьте всему, что читаете. Помните, что есть силы, которые хотят вами манипулировать. Не позволяйте им этого делать.