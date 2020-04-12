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Вместо аппаратов ИВЛ Миорскому райисполкому понадобился внедорожник за $24 тысячи

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  • 12.04.2020, 17:12
  • 18,860
Вместо аппаратов ИВЛ Миорскому райисполкому понадобился внедорожник за $24 тысячи
Иллюстрационное фото, Xiao Yijiu/XinHua

Новый автомобиль за средства местного бюджета в райисполком должны поставить до конца мая.

Пока белорусы всем миром собирают средства на помощь медикам, на закупку средств защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, дезинфицирующих средств, щитков, масок и так далее, у Миорского райисполкома своя забота.

Тендер на закупку полноприводного легкового автомобиля объявил Миорский районный исполнительный комитет, пишет сайт "Народные новости Витебска".

Чиновники хотят приобрести пятиместный автомобиль с 1,8-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Судя по техническому заданию и ориентировочной цене, им приглянулся «Geely Atlas» в самой роскошной комплектации «Luxury (LED) 4G».

На сайте производителя цена этого авто 56 900 рублей. Но в тендере указан ряд опций, например — легкосплавные 18-дюймовые колесные диски и соответствующие шины к ним.

Новый автомобиль в райисполком должны поставить до конца мая. Приобретается он за средства местного бюджета, ориентировочная стоимость закупки составляет 58 800 рублей.


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