Белоруска в Италии: Приспосабливаемся к новым условиям жизни 1 12.04.2020, 17:34

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Не смотря на сложную ситуацию, в Италии все быстро организовалось.

Бывшая бобруйчанка Екатерина Маслова живет в столице Италии, Риме, около 15 лет. Несмотря на то, что эта страна сейчас находится на втором месте по распространению коронавируса в Европе, она старается подстроить свой привычный уклад жизни под нынешние реалии, пишет сайт bobruisk.ru.

«Дети гораздо проще перестраиваются»

– У нас в стране все это началось в начале марта, ограничения вводились поэтапно, – рассказывает Екатерина. – Сначала жесткие меры коснулись Ломбардии и других регионов, где фиксировалось самое большое число заболевших, потом они распространились на всю страну. С 5 марта дети не ходят в школу, закрыли ВУЗы, музеи, галереи, парикмахерские и салоны красоты. Отменили все массовые мероприятия. Остались открыты только аптеки, почты, банки, некоторые газетные киоски, магазины, продающие товары первой необходимости. Режим работы многих этих учреждений ограничили. В них необходимо строго соблюдать дистанцию между людьми. Поначалу было такое: «О… и как же жить будем?». Постепенно поменяли привычный уклад жизни, подстроили его под существующие реалии.

Екатерина работает поваром на дому (кстати, в Беларуси она закончила институт культуры, перепрофилировалась уже в Италии). До пандемии женщина готовила еду на праздники и в будние дни в разных домах шесть-семь раз в неделю, сейчас количество рабочих дней сократилось до двух. Сохранить работу Екатерине помогло то, что нынешнее ее место работы находится в 200 метрах от дома.

– Свободно передвигаться по городу сейчас нельзя, – говорит женщина. – Если бы моя работа находилась дальше, я бы ее лишилась. Кругом стоят посты, где люди должны аргументировать свое передвижение по городу. Перемещаться на большое расстояние от дома разрешено только в случае крайней необходимости – например, к врачу. А не так, что мне взгрустнулось и я решила поехать на море. Штрафы за необоснованное передвижение по городу доходят до 3 тысяч евро.

Супруг Екатерины работает курьером в банках. Поскольку банковские учреждения не закрылись, он продолжает трудиться. По словам собеседницы, людей, работающих в этих непростых условиях, работодатель обеспечивает масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, к концу месяца они получают 10% надбавки к зарплате.

Сын нашей героини, 12-летний Александр, сейчас учится удаленно.

– У нас создана платформа для дистанционного обучения, – говорит собеседница. – На ней зарегистрированы учащиеся школ, студенты, преподаватели. Каждое утро в 8.30 сын садится за компьютер и слушает лекции. У них бывают контрольные и проверочные работы, ежедневно задают домашнее задание. Все, как в обычной школе, только онлайн. Не могу сказать, что сын сейчас чувствует одиноким и изолированным от внешнего мира. Они с друзьями общаются в интернете, играют в игры онлайн. Мне кажется, что дети гораздо быстрее перестраиваются и проще переживают изменения, нежели взрослые. Единственное, чего сейчас лишен мой ребенок – возможности поиграть с друзьями в футбол на улице. Если очень хочется подвигаться, он выходит на площадку у дома и играем с мячом. Хоть живем мы в квартире, у нас есть небольшой участок земли, на котором растет трава и два цветочка.

«Люди здесь очень самоорганизовались»

– Сначала у всех было состояние растерянности, на сегодняшний день этого нет. Люди самоорганизовались, начали принимать ситуацию. Например, в одном небольшом магазине могут находиться не более пяти человек вместе с продавцом, если два продавца, зайти могут лишь три покупателя. И это спокойно воспринимается людьми. Они подождут на улице без суеты, без нервозности и агрессии. В супермаркетах строго соблюдается дистанция, люди сами не хотят рисковать собой и своими близкими. В магазинах есть все абсолютно, потому никто не хватает еду впрок на месяц. Конечно, нам советуют не ходить в магазин за одним пакетом молока, чтобы лишний раз не появляться в общественном месте. Лучше сразу приобрести продукты на неделю. Многие сейчас приспособились заказывать еду на дом, и я в их числе. Платить можно карточкой или в момент доставки наличными.

Купить маски, антисептики на сегодняшний день – тоже никаких проблем. У меня недалеко от дома аптека. Недавно проходила мимо, на двери видела объявление о том, что в продаже есть маски. В самых пострадавших регионах страны ношение масок обязательно, без них даже из дому выйти нельзя. Кстати, с конца февраля в Италии запрещено поднимать цены в магазинах, этот вопрос находится на жестком контроле. Слышала, что в одной аптеке продавали маски из-под прилавка по завышенным ценам. Когда это обнаружилось, аптеку лишили лицензии и закрыли ее. Если бы ущерб был большим, хозяину грозила бы уголовная ответственность.

«Понемногу все входит в колею, пусть и в новую»

– Не смотря на сложную ситуацию, в Италии все как-то быстро организовалось. Многие люди работают удаленно. Если это невозможно и человек временно остался без работы, половину заработка ему выплачивает работодатель, половину – государство. Принят указ о том, что, если кого-то уволили после 29 февраля, это увольнение считается недействительным. Если муж и жена трудятся на предприятиях, которые сейчас продолжают работать, а дома находится ребенок, то родители могут по очереди сидеть с ним, получая при этом зарплату. Маленькие частные предприятия, находящиеся на грани выживания, могут получить субсидию от государства.

Крупные телефонные компании в это непростое время проявляют заботу о своих клиентах. Обычно мы платим 10 евро в месяц, в эту сумму входит неограниченное количество минут разговора, но только 50 гигабайт интернета. Понимая, что люди сейчас сидят дома, работают в интернете, больше смотрят фильмы, играют, общаются онлайн, в эту сумму включили и неограниченное пользование интернетом.

Так что нельзя сказать, что у нас тут все закрылось, мы сидим и умираем от голода, да к тому же боимся и чувствуем себя одинокими. Понемногу все входит в колею, пусть и в другую, мы приспосабливаемся к новым условиям жизни.

«Наши позитивные мысли сейчас очень важны»

Екатерина уверена, что даже в такой сложной ситуации нельзя раскисать и терять бодрость духа.

– Я реально смотрю на мир и реально вижу ситуацию, только я позитивный человек, – говорит собеседница. – Даже если где-то далеко горит луч света в конце тоннеля, я его вижу. Все зависит от нашей реакции на происходящее, от нашего поведения. Уверена, что необходимо принимать ситуацию, такой какая она есть. Не надо сидеть дома и бояться, выходить на улицу с паническим страхом. Можно спокойно выйти на балкон или прогуляться вокруг дома. Наши позитивные мысли сейчас очень важны. Паника, истерика убивают нашу иммунную систему и помогают всяким заразам к нам липнуть. В любом случае жизнь наладится, нужно пережить этот период без ажиотажа и агрессии.

Я уверена, что даже в существующей ситуации можно увидеть какие-то плюсы. Например, я отдраила всю свою квартиру, руки дошли до тех мест, до которых никогда не доходили. На кухне начинаешь готовить тортики, какие-то вкусные блюда, на которые до того не было времени и сил. Я сейчас больше времени провожу со своим ребенком. Когда бы у меня еще была такая возможность? Бежишь, бежишь, а потом останавливаешься и думаешь: мой сын уже женился, а я не успела с ним уроки сделать, погулять, поговорить.