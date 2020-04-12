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«Гомсельмаш» продолжает работать в многомиллионный убыток

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  • 12.04.2020, 17:51
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«Гомсельмаш» продолжает работать в многомиллионный убыток

600 сотрудников предприятия остались без работы.

Полностью государственное ОАО «Гомсельмаш» в отчете за 2019 год констатирует убытки — минус 30,8 млн рублей, пишет officelife.media.

Эти цифры отражают только чистый убыток. Непокрытые убытки выросли на 8% и достигли 398 млн. Это чуть меньше годовой выручки за 2019-й, а годом ранее она была 413,2 млн. То есть и здесь тоже падение.

Численность сотрудников за год уменьшилась приблизительно на 600 человек, и сейчас работников на предприятии — около 8 тыс.

Как сообщалось, государство пытается найти для компании инвестора. Власти готовы продать 49,9% акций при условии вливания $500 млн.


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