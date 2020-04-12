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Завтра в Беларуси будет до +23°С

  • 12.04.2020, 18:00
  • 1,906
Завтра в Беларуси будет до +23°С

13 апреля ожидается порывистый ветер.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13 апреля: на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник погода будет облачная с прояснениями. Ночью местами по Витебской области, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, днем на большей части территории - сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, по югу местами до минус 2. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса, по юго-востоку - до плюс 23.


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