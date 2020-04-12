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Пожар в Чернобыльской зоне подбирается к ЧАЭС

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  • 12.04.2020, 18:22
  • 4,077
Пожар в Чернобыльской зоне подбирается к ЧАЭС

Опубликовано впечатляющее видео.

В сети опубликовано видео, снятое с объекта укрытия возле ЧАЭС, пишет «Апостроф».

Пожар там виден невооруженным глазом и он все ближе подбирается к АЭС, что может быть очень опасным.

Спасатели, которые круглосуточно занимаются ликвидацией пожара, настолько устали, что спят и отдыхают просто на земле.

Основными причинами возгорания называют пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Напомним, что виновником масштабного пожара считают 27-летнего жителя села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.


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