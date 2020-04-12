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Как выглядят и сколько стоят самые бюджетные трехкомнатные квартиры Минска

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  • 12.04.2020, 18:29
  • 3,410
Как выглядят и сколько стоят самые бюджетные трехкомнатные квартиры Минска

Жилье в Беларуси дешевеет.

Пока застройщики держат цены на первичном рынке, вторичный уже успел отреагировать на обвал рубля и пандемию снижением стоимости предложений. Почем продают сейчас бюджетные трехкомнатные квартиры. Фото и цены — в материале tut.by.

Октябрьский район

На Ландера, 46, предлагают квартиру площадью 50 квадратных метров в панельной брежневке 1971 года постройки. Жилье со свежим ремонтом, готовое к проживанию после покупки. Цена — 59,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1196 за квадратный метр.

Фрунзенский район

На улице Одоевского, 83/2, предлагают квартиру площадью 49 квадратных метров на первом этаже брежневки. Дом, говорится в объявлении, после капремонта. На полу паркет, в санузлах — плитка. За квартирой закреплен подвал. Цена — 60 тысяч долларов в эквиваленте, по 1227 за квадратный метр.

В этом же районе на улице Кальварийской, 52, предлагают квартиру площадью 56,8 квадратного метра. Дом кирпичный, 1965 года постройки, после капремонта. В квартире была сделана и узаконена перепланировка. Жилье продается со встроенной мебелью. Цена — 70 тысяч долларов в эквиваленте, по 1294 за квадратный метр.

Заводской район

На улице Голодеда, 18, продают квартиру площадью 64 квадратных метра в кирпичной пятиэтажке. Все комнаты — раздельные. Жилье в аккуратном состоянии, с деревянными полами. Цена — 63,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 998 долларов за квадратный метр.

В этом же районе на улице Народной, 26/2, предлагают квартиру площадью 58,5 квадратного метра в панельной пятиэтажке. Жилье подходит для заселения сразу после покупки. Цена — 68 тысяч долларов в эквиваленте, по 1162 за квадратный метр.

Центральный район

На улице Гая, 24, предлагают квартиру площадью 56,6 квадратного метра в панельном пятиэтажном доме. В квартире встроенная кухня с бытовой техникой, новые межкомнатные двери, напольное покрытие — ламинат. Цена — 65 тысяч долларов в эквиваленте, по 1148 за квадратный метр.


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