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Зеленский обещает $1 миллион за вакцину от коронавируса

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  • 12.04.2020, 18:30
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Зеленский обещает $1 миллион за вакцину от коронавируса

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал выплатить не менее одного млн долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в воскресенье, 12 апреля, пишет dw.com.

"Открою вам секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от коронавируса. - Прим.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли более 110 тысяч человек. В Украине всего насчитывается почти 2,8 тысячи случаев заражения (плюс 266 за последние сутки), при этом 83 человека скончались от вызванного коронавирусом заболевания.


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