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Исследование: Коронавирус может распространяться на четыре метра от заболевшего

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  • 12.04.2020, 18:46
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Исследование: Коронавирус может распространяться на четыре метра от заболевшего
Фото: Getty Images

Также было обнаружено, что вирус содержался в половине образцов с подошв обуви персонала больницы.

Коронавирус может распространяться на расстояние до четырех метров от зараженного человека. Об этом говорится в исследовании команды ученых из Академии военных медицинских наук Пекина, опубликованном в журнале Центров контроля заболеваний США, сообщает liga.net со ссылкой на The Express.

Ученые исследовали поверхности и образцы воздуха, взятые в отделении интенсивной терапии и палате с заболевшими COVID-19 в одной из больниц Уханя, где началась пандемия коронавируса.

Они обнаружили аэрозоль с вирусом на расстоянии до четырех метров от заболевших. Ученые подчеркивают, что на таком расстоянии коронавирус не во всех случаях сохранял способность к заражению.

Также было обнаружено, что вирус содержался в половине образцов с подошв обуви персонала больницы. Ученые предполагают, что обувь медиков может быть одним из переносчиков болезни.


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