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Из санатория под Брестом забрали пенсионерку с подозрением на коронавирус

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  • 12.04.2020, 19:01
  • 2,089
Из санатория под Брестом забрали пенсионерку с подозрением на коронавирус

Она находится в реанимации.

Из санатория «Берестье» (Брестский район) забрали женщину с подозрением на коронавирус. Предварительный диагноз – пневмония. Об этом сообщил читатель телеграмм-канала «Баста».

- Сегодня утром из санатория «Берестье» забрали бабушку 1932-го года рождения с высокой температурой. При госпитализации были сделаны снимки и взяты анализы на Covid-19. Сейчас она находится в Брестской городской центральной больнице. В реанимации, в стабильно-тяжелом состояние. Предварительный диагноз - пневмония. Результаты анализов на Covid-19 придут в течении суток, - сообщает читатель.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что санатории Беларуси стали коронавирусной бомбой замедленного действия.

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