Эксперты: К утру 13 апреля нефть марки Brent может обвалиться до $10 3 12.04.2020, 19:15

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ОПЕК+ собирается на новое заседание.

Организация стран-экспортеров нефти в расширенном формате (ОПЕК+) в воскресенье, 12 апреля, соберется на новое заседание, сообщает агентство Bloomberg (перевод — zn.ua) со ссылкой на собственные источники. Информацию о подготовке заседания подтвердило Министерство энергетики Азербайджана – одного из участников соглашения.

Члены альянса пытаются договориться о сокращении мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки до открытия торгов в ночь на 12 апреля, подписание соглашения блокирует Мексика. Новое заседание министров энергетики стран соглашения назначено на 19:00.

Если сделку не подпишут до открытия торгов, к утру 13 апреля нефть марки Brent может обвалиться до нового исторического минимума $ 10 за баррель, предупреждает агентство Fitch. На торгах в четверг, 9 апреля, Brent закрылась на отметке $ 31,48 за баррель (10 апреля торги не проводились).

Мексика не согласна на свою квоту в 400 тысяч баррелей в сутки, другие участники альянса против саботажа Мехико вплоть до исключения страны из организации. Саудовская Аравия выступает за сохранение членства Мексики и надеется договориться с неуступчивым членом ОПЕК+, отмечает The Bell.

Напомним, в четверг, 9 марта, страны ОПЕК+ согласовали условия нового сокращения добычи, которое должно спасти рынок от нового обвала цен на нефть. Эксперты прогнозируют падение мирового спроса на нефть в апреле из-за пандемии коронавируса COVID-19, по разным оценкам, спрос снизится от 17 до 35%.

Экспортеры договорились снизить добычу с 1 мая на 23% или 10 млн баррелей в сутки – это около 10% дневного мирового потребления в обычного время.