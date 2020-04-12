«На баррикадах будем стоять!» 1 12.04.2020, 19:53

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Фото: «Белсат»

В Гродно власти хотят ликвидировать частный сектор.

Долину речушки Городничанки, которая впадает в Неман, издавна планируют сделать зоной отдыха. Впервые идея возникла еще в 1930-х, впоследствии — во времена СССР. Сейчас — планы получили очертания. Городские власти поставили людям ультиматум: в течение двух лет придется уехать, так как дома пойдут под снос, передает «Белсат».

Фото: «Белсат»

В феврале местные СМИ писали, что здесь будет продолжение зоны отдыха — «швейцарской долины». Начальник отдела технадзора за строительством, ремонтом и содержанием объектов благоустройства Гродненского ЖКХ Денис Конон говорил, что разрабатывается проект благоустройства этой территории. Делом занимается Гродногражданпроект.

Фото: «Белсат»

Местные жители получили уведомления, чтобы ничего больше не строили и не садили. А в частный сектор наведываются гости, которые фотографируют и меряют участки для будущей «оценки» их стоимости. Журналисты также вооружились фотоаппаратом и поинтересовались у здешних, готовы ли они к переменам?

Фото: «Белсат»

«У меня здесь огород, — рассказывает Янина, — тяжело, конечно, жалко сделанного и возведенного. Хорошо, у нас только огород, а дальше так дома вполне хорошие. Люди всю жизнь прожили. В почтовые ящики бросали письма, чтобы даже дровами уже не запасались… говорят, что людям взамен будут давать квартиры. Но слухи ходят, что на этом месте коттеджи сбудут! Ясно, место же какое!»

Фото: «Белсат»

Янина добавляет, что сначала следовало бы хотя бы русло Городничанки почистить. Здесь действительно много и бытового мусора, и строительного — огромных кусков бетона и труб. Частично это последствия наводнения 2014-го года, после которого городские власти не потратили денег на чистку реки.

Фото: «Белсат»

Сменить дом на квартиру

Чуть дальше журналисты видят огромную деревянную усадьбу. Владелица, Татьяна говорит, что дому уже 100 лет. Несмотря на печальные новости, хозяйка наводит порядок на подворье.

Фото: «Белсат»

«Нам предложили или квартиру взамен, или компенсацию, — говорит Татьяна, — мы спрашивали, возможен ли равнозначный обмен, то есть дом и землю в другом месте. Говорят, что в черте города таких возможностей нет… оценивающие приходили, смотрели. Здесь дом же большой, центр города. Но ясно, что оценят в свою пользу, а не в нашу».

Фото: «Белсат»

По словам женщины, сносить собираются аж 32 дома и она сомневается, что власти честно отжалеют средства, правдиво оценят усадьбы и землю.

«Конечно, я не готова менять дом здесь на квартиру в каких-нибудь Грандичах на окраине, — продолжает хозяйка, — мы здесь привыкли уже. У дочки моей квартира в панельном блоке, так я там не могу находиться. Не комфортно мне и все. Воздуха нет. Тут-другое дело».

Будут баррикады

Фото: «Белсат»

В следующем подворье — уже добротный особняк начала прошлого века. На фасаде обозначен 1909-й год постройки и крест, что некогда был и оберегом и отметкой того, что здесь живут христиане. Дверь открывает женщина лет 80-ти — Елена Ивановна. Фотографироваться хозяйка наотрез отказывается (журналисты госмедиа к ней уже приходили), а вот о своем отношении к проблеме рассказать готова.

По словам Елены Ивановны, переезд в квартиру поддерживает всего пара человек. Остальные — категорически против.

Фото: «Белсат»

«Пишите-пишите, ребята, пусть они там знают! — продолжает хозяйка, — мутят они (городские власти-авт.), ничего точно не говорят даже нам… но ведь мы еще повоюем! Пусть себе не думают…».

«Водоохранная зона»

Фото: «Белсат»

Житель очередной усадьбы представляется Александром Степановичем. Говорит, что ни он, ни соседи уезжать не хотят.

«Мы ходили в горисполком, жаловались. Нам ответили, что долго вы здесь все равно, не удержитесь, даже если останетесь», — утверждает хозяин.

Фото: «Белсат»

Александр объясняет, что чиновники аргументируют свои планы еще и тем, что здесь водоохранная зона. Плюс к тому — угроза затопления. Мол, если Городничанка поднимется, то все утонут, спастись не успеют. О вероятности строительства на этом месте нового элитного жилья Александр тоже слышал, но сомневается.

«Нам 40 лет говорили, что нельзя строиться. Люди так жили и поумирали некоторые. Если теперь будут сносить, то и последние полягут. Вон сосед из-за нервов потерял 30 кг веса. Наверху, в желтеньком домике, живет дедушка, которому 90 лет. Так дети даже говорить боятся ему о таком, потому что удар схватит и умрет сразу…», — говорит Александр Степанович.