Фотофакт: Под Могилевом из дома забрали мужчину с подозрением на коронавирус 1 12.04.2020, 20:26

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Фото: tut.by

В доме провели дезинфекцию.

В агрогородке Буйничи Могилевской области с подозрением на коронавирус госпитализирован житель дома №40 на улице Орловской, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Сегодня там проводили дезинфекцию.

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