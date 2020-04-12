Фотофакт: Под Могилевом из дома забрали мужчину с подозрением на коронавирус

Фотофакт: Под Могилевом из дома забрали мужчину с подозрением на коронавирус1
- 12.04.2020, 20:26
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В доме провели дезинфекцию.
В агрогородке Буйничи Могилевской области с подозрением на коронавирус госпитализирован житель дома №40 на улице Орловской, сообщает телеграмм-канал «Баста».
Сегодня там проводили дезинфекцию.
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