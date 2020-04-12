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На журфаке БГУ есть подтвержденные случаи коронавируса

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  • 12.04.2020, 21:06
  • 2,352
На журфаке БГУ есть подтвержденные случаи коронавируса

Закрыт доступ в несколько общежитий.

На журфаке Белорусского государственного университета есть подтвержденный случай коронавируса. Закрыт доступ в несколько общежитий. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщила студентка журналистского факультета.

"У нас точно есть, как минимум, один случай заражения, - рассказала студентка. - Девочка, которая учится на журфаке по специальности "редактирование", госпитализирована. У нас уже все на "удаленке" теперь. Знаю, что несколько общежитий возле станции метро "Петровщина", в районе Медицинского университета, закрыты для доступа посторонним. Выпускают только на 20 минут в магазин. "Общага" возле станции метро "Малиновка" закрыта полностью. Еду приносят родственники".

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