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У медработников санатория «Белая Вежа» под Каменцом нашли коронавирус

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  • 12.04.2020, 21:43
  • 2,198
У медработников санатория «Белая Вежа» под Каменцом нашли коронавирус

В Беларуси продолжает расти число медиков, зараженных COVID-19.

У двух медработников санатория «Белая Вежа» в Каменецком районе подтвержден коронавирус. Они госпитализированы в Брестскую областную клиническую больницу, пишет телеграмм-канал «Баста».

О вспышке Covid-19 в санатории «Белая вежа» сообщали еще 9 апреля. Тогда стало известно, что заражение было обнаружено у одной из отдыхающих. Контакты первого уровня госпитализировали, у работников санатория взяли анализы на коронавирус.

- У двух медработников из санатория подтвержден коронавирус. Они госпитализированы в областную клиническую больницу в Бресте, - сообщил сегодня один из читателей.

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