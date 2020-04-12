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Белоруска в США: Особенно тяжело наблюдать за тем, как сейчас обстоят дела в Беларуси

  • 12.04.2020, 22:10
  • 1,827
Белоруска в США: Особенно тяжело наблюдать за тем, как сейчас обстоят дела в Беларуси

Истории белорусов, которые изолировались от своей семьи.

Когда мы говорим о самоизоляции, чаще всего представляем себе семьи, которые большую часть времени проводят дома. Но есть ситуации, когда родным людям приходится изолироваться друг от друга. Сайт rebenok.by пообщался с белорусами, у которых случился такой опыт в связи с эпидемией коронавируса.

«Весь быт был на жене, а ей очень непросто»

Добровольная самоизоляция фотографа Вадима Замировского продлилась две недели. Его сыну несколько месяцев — иммунитет еще не сформировался, поэтому семья решила временно разделиться. Примеру Вадима последовали и некоторые его друзья.

— На съемках, на интервью мы встречаем очень много разных людей и не можем точно знать, у кого есть вирус, а у кого — нет. Тем более, многие болеют им без симптомов. Я давно думал о том, как обезопасить свою семью, и окончательное решение мы с женой приняли после моей поездки в Витебск, где по слухам была вспышка вируса.

У семьи есть еще одна квартира, которая пустовала. Временно Вадим поселился там. Молодой отец отмечает, что такое разделение далось семье непросто.

— Я сына на руках почти две недели не держал! Никак жене не помогал — раньше мог укачать малыша или приготовить ему смесь. А когда ушел в изоляцию, весь быт был на жене. Да что говорить — мы даже гуляли с коляской на расстоянии метра друг от друга. Естественно, избегали мест скопления людей. Покупки были на мне, я закупался в магазине, все приносил, и жена забирала. Сейчас по всем прогнозам ситуация в Беларуси может ухудшиться, поэтому мы думаем о том, чтобы пользоваться доставкой.

Вадим говорит, что такой ритм жизни выдерживать было очень тяжело, и сложнее всего его супруге. Поэтому он решил использовать оставшийся отпуск, чтобы после карантина объединиться с женой и переждать пандемию.

«Дочка садилась у двери и плакала. А я не могла ее обнять»

Белоруска Катерина Кирсанова живет в штате Нью-Йорк, в пригороде Манхэттена. Сейчас она на последних неделях беременности, в конце марта у Кати диагностировали коронавирус. Она вынуждена была изолироваться от мужа и трехлетней дочери, чтобы уберечь родных от болезни.

— Говорят, у молодых людей вирус проходит без симптомов. Но не в моем случае. Я чувствовала боль каждой клеточкой! Кашель был очень сильным, мышцы напрягались так, будто я качаюсь в спортзале и поднимаю непосильные грузы.

Считается, что болезнь проходит за 2 недели. В штатах пациенты не лежат в госпиталях без серьезных оснований, поэтому Екатерина провела в больнице всего сутки и уехала домой.

Лекарств от вируса нет, и доктор назначил Катерине лечение комбинацией препаратов от малярии. После препаратов у девушки началась сильная рвота, а зрение начало ухудшаться.

— Мы живем в частном доме. Если бы вирус проходил в легкой форме, мы бы придумали механизм взаимодействия и не контактировали бы вообще. Но я не могла о себе заботиться, поэтому моему мужу пришлось обо мне заботиться. Он приносил мне еду в постель.

В семье всеми силами старались изолировать маму от общения с дочкой. Катя не спускалась в гостиную вообще, папа с девочкой ночевали на нижнем этаже дома.

— Малышке было запрещено заходить в мою комнату, но это было так тяжело для нас обоих. Она садилась у двери и плакала.

В семье старались соблюдать и другие меры предосторожности — все время были в масках и вообще не выходили из дома. Соседи привозили белорусам продукты из магазина, даже готовили еду и оставляли у дома с милыми записками. Катерина отмечает, что в последние дни у нее почти не было симптомов.

— Даже не дожидаясь повторного теста, я обняла своего ребенка. Вы не представляете, как долго я этого ждала.

На момент выхода материала второй тест показал у Катерины положительный результат. Она с дочерью уже несколько дней активно проводила время перед тем, как узнала результаты теста. И день рождения дочери в семье отмечали вместе. Изолироваться от семьи снова смысла нет, считает белоруска и надеется, что вирус не затронет ее родных.

После того, что Катерина пережила, она просит всех себя поберечь. Особенно тяжело наблюдать за тем, как сейчас обстоят дела в Беларуси, говорит собеседница.

— Слово карантин для Беларуси еще чуждо. Я вижу, что происходит в социальных сетях, общаюсь со многими родственниками и друзьями. Даже мои родители не в полной мере осознают проблему, несмотря на то, что случилось со мной. Сложно принять, что миллионы людей должны сидеть дома. Но поверьте тем, кто пережил болезнь, это необходимо. Я искренне надеюсь, что вирус не коснется моих знакомых и родных.

Что делать, если коронавирусом заболел кто-то из ваших родных?

Советы биофизика Ульяны Баштановой:

— Выделите заболевшему отдельную комнату. Если квартира однокомнатная — переезжайте на кухню, а заболевшему оставьте комнату.

— Проведите дезинфекцию дома. Вирус хорошо уничтожается любыми дезинфицирующим средствами. Хлорка и 70% спирт тоже подойдут.

— Вещи заболевшего и свои собирайте в разные пакеты, стирайте их при температуре не ниже 60 градусов. Гладить вещи рекомендуется при такой же температуре.

— В комнате больного коронавирусом должно быть много питья, отдельная посуда и лекарства — жаропонижающие и противопростудные.

— Заведите отдельный мешок для мусора больного.

— В комнату больного нужно входить, соблюдая особые меры предосторожности — с маской, очками, халатом и перчатками. Все это нужно будет снимать и оставлять в комнате больного.

— Хорошо, если есть разные санузлы для здоровых и больных людей. Вирус в кишечнике живет так же вольготно, как и в легких. Если вы с больным делите ванную и туалет, то сантехнику придется мыть хлоркой или другим средством. Не забудьте также про ручки и выключатели.


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