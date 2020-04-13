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Коронавирус: в США, Великобритании и Испании больше всего летальных случаев за сутки

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  • 13.04.2020, 7:45
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Коронавирус: в США, Великобритании и Испании больше всего летальных случаев за сутки
ФОТО: GETTY IMAGES

Общее количество установленных во всем мире случаев заражения составляет 1,8 миллиона.

Больше всего смертей пациентов с коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировали в США, Великобритании и Испании – 1528, 737 и 603 случая соответственно.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

США и Великобритания являются лидерами по темпам подтвержденных зв сутки случаев заражения – 27,4 тысяч и 5,2 тысяч.

На третьем месте Турция. Там за сутки диагностировали 4,7 тысяч больных.

В Испании за это же время обнаружили 3,8 тысяч инфицированных.

Кроме того, во Франции за сутки умер 561 человек, в Италии – 431, в Германии – 151, в Иране – 117.

Общее количество установленных во всем мире случаев заражения составляет 1,8 миллиона. Из них 114 тысяч человек умерли, вылечились – 431 тысяча людей.


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