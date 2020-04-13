В Кремле сейчас сидят самые настоящие двоечники 9 Иван Яковина

13.04.2020, 7:57

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Иван Яковина

Они уже довели ситуацию до самого настоящего обвала.

На прошедшей неделе российские аналитические центры подготовили первые доклады о том, как экономика реагирует на кризис. Сбербанк сообщил об «отвесном падении расходов россиян». Их начали увольнять или отправлять в неоплачиваемые отпуска. А партия власти и премьер Михаил Мишустин объявили о желании регулировать цены на еду, что может вызвать дефицит.

Если совсем коротко, то в России началась самая настоящая катастрофа. Причем Владимир Путин и его подчиненные в правительстве и Госдуме делают все возможное, чтобы ситуация стала только хуже.

Сбербанк сообщает об «отвесном падении расходов россиян». Информационная лаборатория крупнейшего российского банка, которая называется «Сберданные», зафиксировала вторую подряд неделю падения расходов россиян на товары и услуги — минус 23%.

Россияне почти перестали покупать товары длительного пользования — одежду, обувь, аксессуары, мебель и предметы интерьера. Упал спрос на приобретение бытовой техники и электроники. Продажи номеров в гостиницах, авиабилетов, турпоездок полностью исчезли.

По мнению специалистов, если эти показатели не поднимутся до мая, то только этот фактор снизит годовой ВВП России на $13 млрд, или — почти на целый процент.

Ну а показатели продаж до мая, конечно, не поднимутся, так как:

Во-первых, эпидемия в России только начинается, люди вынуждены сидеть по домам, а не зарабатывать деньги;

Во-вторых, президент и правительство заняты не экономикой и коронавирусом, а печенегами и половцами.

Тем временем издание «Медуза» опросило российских бизнесменов, что они думают по поводу всего происходящего. В редакцию пришло более 700 писем, на основании которых, вышел материал с говорящим заголовком: «Это приведет к полному краху экономики» — Россиян начали массово увольнять или отправлять в неоплачиваемые отпуска".

Если совсем коротко, то бизнесмены говорят, что меры Путина по спасению экономики отправят их туда же, где сейчас находятся печенеги и половцы — бизнес и экономика просто исчезнут.

Ничего удивительного, что в этих условиях россияне начинают намного больше пить. По данным исследовательской компании Nielsen, отмечается существенное увеличение продаж алкоголя в российских торговых сетях:

продажи водки в конце марта увеличились на 30%;

пива — на 25%;

виски — почти на 50%;

по какой-то зловещей логике шампанское тоже выросло, но слабее всех — лишь на 5%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, узнав об этом, заявила, что, россияне стали чаще покупать водку не потому, что стали больше пить, а из-за нехватки антисептиков. Но почему же тогда растет пиво и водка?

Кстати, в ряде регионов России продажу алкоголя либо вовсе запретили, либо сильно ограничили. Если верить Матвиенко, то местные начальники — это просто враги народа. Они не дают народу бороться с коронавирусом, отбирая у людей последние антисептики.

Дефицит еды в России

Россияне сейчас активно скупают не только выпивку, но и закуску. Естественно, что в связи с этим цены на некоторые продукты питания начали расти. Народ начал жаловаться, и тут же дали о себе знать популисты.

Партия «Единая Россия» объявила, что государству надо заняться регулированием цен на еду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подхватил эту мысль и сказал, что надо взять вопрос цен на продовольствие «на особый контроль».

Все сначала испугались возврата советского дефицита, но потом подумали: ладно, эти идиоты просто пытаются заработать себе дешевый пиар. Только зря.

Премьер-министр Михаил Мишустин тоже поддержал это предложение «Единой России» регулировать розничные цены на еду. В лучших советских традициях он наехал на спекулянтов.

Вы знаете, я еще помню Советский Союз и огромные очереди даже за самой простой едой. Поэтому точно знаю: как только правительство начинает регулировать цены на любые продукты и лекарства, эти продукты и лекарства моментально исчезают из магазинов.

Их все равно можно будет купить, но намного дороже. У тех самых спекулянтов, которых так сильно не любит Мишустин.

Фактически, Володин, Мишустин и их начальник Путин сейчас стараются сделать так, чтобы в России начался дефицит еды и лекарств.

В этих условиях простым россиянам можно только посоветовать как можно скорее сделать себе запасы необходимых продуктов и лекарств.

Им надо понимать, что нефть еще долго расти не будет, что экономика падает, а правительство собирается ограничивать свободную торговлю. Ни на что другое ума ему все равно не хватает, поэтому и цены будут расти.

Это может звучать довольно безумно, но фактически Путин сейчас завершает круг и возвращает Россию в дикие и голодные девяностые годы. Сейчас уже есть полный конфликт — старый и неадекватный президент, низкие цены на нефть, повсюду бандиты, а скоро и в магазинах будут очереди и дефицит.

Даже Чечня на днях заявила о фактическом отделении, когда запретила въезд на свою территорию людей из других регионов России. Как говорится, здравствуйте, лихие 1990-е. Путин снова принес их в Россию.

Нефтяное перемирие

После двух недель жестокой ценовой войны Саудовская Аравия и Российская Федерация заключили перемирие.

Эти двое, а также другие страны-производители нефти 9 апреля достигли соглашения о рекордном в истории человечества добровольном сокращении производства нефти.

Согласно заключенной сделке, все вместе они уменьшат добычу на 10 миллионов баррелей в день — это примерно одна десятая нынешней мировой добычи. По замыслу участников, это позволит уравновесить спрос и предложение на мировом рынке. Ну а это, в свою очередь, приведет к росту цен на нефть. Логика понятная: чем меньше нефти, тем выше цены.

Поначалу достижение соглашения привело к желаемому эффекту. Нефтяные цены пошли вверх. Если в конце апреля баррель марки Брент стоил 23 доллара, то после новостей о сделке он поднялся до 31 доллара. Вроде бы победа.

Да, но не совсем. Глобальная пандемия коронавируса ударила по мировой экономике сильнее, чем все думали. По расчетам аналитиков банка «Голдман Сакс», снижать мировую добычу надо было не на 10 миллионов баррелей в сутки, а как минимум на 15.

По их данным, мировое потребление нефти упало почти на треть. Поэтому то, о чем Россия договорилась с Саудовской Аравией, может быть только временной мерой — на очень короткий срок.

Если добычу нефти не уменьшить на 15, а еще лучше — на 30 миллионов баррелей, то никакого заметного и долгого роста цен на нефть не будет. Ну а с нынешним соглашением цены снова скоро вернутся на отметку в $20 за баррель.

Нефти сейчас просто слишком много. Ее уже негде хранить. Более того, Мексика, скажем, вообще не собирается сокращать свою добычу. Однако еще сильнее уменьшать производство нефти Россия и Саудовская Аравия не могут. Это сложно чисто технически: многие скважины нельзя потом снова будет открыть, если их сейчас законопатить.

Таким образом, новое соглашение по нефти несет, в основном, пиаровский эффект. Оно точно не приведет к росту цен до прежних уровней в 65 долларов за баррель. Скорее всего, даже 40 долларов не будет.

Для России $40 — это критически важная отметка. Если нефтяная цена будет ниже $42 за баррель, то Россия не сможет исполнить свой бюджет. Ей придется либо залезать в свои резервы, либо одалживать деньги, либо проводить секвестр бюджета.

Я не знаю, какое решение примут российские власти, но можно точно сказать, что оно будет максимально глупым. Как показывают последние события, в Кремле сейчас сидят самые настоящие двоечники. Они уже довели ситуацию до самого настоящего обвала.

Иван Яковина, «Новое время»