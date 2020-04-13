Новые правила больничных по коронавирусу: будут ли их давать родителям заразившихся?4
- 13.04.2020, 8:06
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Для этого необходимо несколько условий.
В правила внесены некоторые изменения. Они прописаны в постановлении Минздрава и Минтруда, который 11 апреля был опубликован на Национальном правовом портале. В постановлении прописаны правила выдачи больничного родителям детей с подтвержденным коронавирусом и которые стали контактами первого или второго уровня, пишет kp.by.
Теперь родителям детей до 10 лет будут выдавать справку если ребенок:
Стал контактом первого уровня (в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта);
Стал контактом второго уровня и если у него есть респираторные симптомы (на время наличия этих симптомов);
А еще – на время проведения в учебном учреждении санитарно-противоэпидемических мероприятий.