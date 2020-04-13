Верят ли белорусы статистике Минздрава по коронавирусу?17
- 13.04.2020, 8:19
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Цифры от белорусских чиновников можно умножать минимум на десять.
Известный журналист Анджей Почобут решил проверить в своем «Фейсбуке», верят ли белорусы цифрам Минздрава:
- Прошлый раз я спросил фрэндленту, верит ли она сообщениям Минздрава. Ответ был однозначный — 99 процентов не верит. А теперь вот возник такой вопрос. Знакомый, занимавший ранее ответственный пост и имеющий определенное представление о том как формируется государственная статистика высказал мнение: реальные цифры зараженных и умерших от #coronavirus нужно умножать минимум на 10.
А как вы думаете, каково реальное количество зараженных?
Анджей Почобут предложил три варианта ответа:
- Верю официальным цифрам озвучиваемым замминистра Богдан и министром Караником. (Для приличия такая возможность ответа просто должна присутствовать)
- Думаю, что «срезают» они около 30-50%. Врут, но не зарываются.
- Цифры занижены в разы. Может в 2 а может и в 10, кто его знает.
Большинство считают, что цифры от белорусского министерства могут быть занижены в разы:
«Врут, занимаются подлогом еще даже на этапе сбора данных или лечения. Если у нас даже врачей первого контакта кладут с пневмонией в обычное отделение, не делая при этом анализов - тут даже обсуждать нечего».
«Думаю, умножать на 30. 30 процентов бессимптомно и 55 - с малыми проявлениями
Заражаются от своих граждан, а обследуют прибывших, что уже не актуально. Каждый 10-й тест положительный,значит, в популяции каждый 10-й точно будет».
«Андрей, вот тут спецы мне подсказывают, что реальное число зараженных может быть больше официальных данных - в 10 и до 50 раз».
«Больше, бесспорно. И где взять тесты для всех? И время, и усилия на тестирование? Дорого».
«Просто не тестируют даже тех кого необходимо.
Реально на порядок больше», — cчитают белорусы.