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Верят ли белорусы статистике Минздрава по коронавирусу?

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  • 13.04.2020, 8:19
  • 5,777
Верят ли белорусы статистике Минздрава по коронавирусу?
АНДЖЕЙ ПОЧОБУТ
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Цифры от белорусских чиновников можно умножать минимум на десять.

Известный журналист Анджей Почобут решил проверить в своем «Фейсбуке», верят ли белорусы цифрам Минздрава:

- Прошлый раз я спросил фрэндленту, верит ли она сообщениям Минздрава. Ответ был однозначный — 99 процентов не верит. А теперь вот возник такой вопрос. Знакомый, занимавший ранее ответственный пост и имеющий определенное представление о том как формируется государственная статистика высказал мнение: реальные цифры зараженных и умерших от #coronavirus нужно умножать минимум на 10.

А как вы думаете, каково реальное количество зараженных?

Анджей Почобут предложил три варианта ответа:

- Верю официальным цифрам озвучиваемым замминистра Богдан и министром Караником. (Для приличия такая возможность ответа просто должна присутствовать)

- Думаю, что «срезают» они около 30-50%. Врут, но не зарываются.

- Цифры занижены в разы. Может в 2 а может и в 10, кто его знает.

Большинство считают, что цифры от белорусского министерства могут быть занижены в разы:

«Врут, занимаются подлогом еще даже на этапе сбора данных или лечения. Если у нас даже врачей первого контакта кладут с пневмонией в обычное отделение, не делая при этом анализов - тут даже обсуждать нечего».

«Думаю, умножать на 30. 30 процентов бессимптомно и 55 - с малыми проявлениями

Заражаются от своих граждан, а обследуют прибывших, что уже не актуально. Каждый 10-й тест положительный,значит, в популяции каждый 10-й точно будет».

«Андрей, вот тут спецы мне подсказывают, что реальное число зараженных может быть больше официальных данных - в 10 и до 50 раз».

«Больше, бесспорно. И где взять тесты для всех? И время, и усилия на тестирование? Дорого».

«Просто не тестируют даже тех кого необходимо.

Реально на порядок больше», — cчитают белорусы.


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