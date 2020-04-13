Коронавирус в Беларуси: дефицит врачей и больниц 13 13.04.2020, 8:33

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В 2019 году из нашей страны наблюдался сильный отток медицинских кадров.

Распространение вирусной инфекции нового типа стало настоящим испытанием для систем здравоохранения многих стран мира. И Беларусь не стала исключением. Несмотря на усилия правительства и старания врачей, цифры заболевших растут и смертельные случаи, к сожалению тоже. Специалисты сообщают, что пик заболеваний в лучшем случае придется на май, а это значит в ближайшее время цифры заболевших будут только расти, пишет «Экономическая газета».

По данным Белстата, численность практикующих врачей была довольно стабильной в период с 2016 по 2018 г., а в 2019 г. резко сократилось. Если на 1 января 2019 г. на 10 тыс. населения приходилось 44,9 практикующих врача, то на аналогичную дату 2019 г. – уже 41,3. Такая же ситуация со средним медицинским персоналом: 133,9 человек на 10 тыс. человек в 2018 г. и 122,3 в 2019 г. При этом нужно учитывать, что население Беларуси сокращается, т.е. в абсолютных цифрах динамика выглядит еще более впечатляющей. Число больничных организаций за 3 года (с 2016 г.) сократилось с 636 до 599 – на 37 учреждений, количество врачей – на 2,7 тысячи человек, средних медицинских работников – на 10,8 тыс. человек.

Распределение персонала в областях не одинаково и сильно отличается от одного региона к другому. Острее проблема выглядит в Могилевской и Минской областях. Если на 1 января 2019 г. в среднем в стране было 44,9 практикующих врачей и 133,9 медицинских работников, то в Минской области их было 34,5 и 122,7 человек, в Могилевской – 37,2 и 132,9 человек соответственно. Резкое ухудшение ситуации в Минской области может быть вызвано приростом населения из-за программы развития городов-спутников, из-за чего Минская область стала единственным регионом нашей страны, где население выросло.

Снижение медицинского обеспечения ощущается и по статистике приемов врачей. Число посещений врачей снизилось с 14,1 на одного белоруса в год в 2016 г. до 12,3 в 2019 г., хотя вряд ли мы стали меньше болеть, учитывая преобладающее количество взрослого населения в Беларуси. Просто врачи-специалисты стали реже принимать, а очередь за талоном стала длиннее.

Оплата труда в отрасли cоставила (876,4 руб. по итогам 2019 г.). В текущих условиях такой уровень оплаты труда не сопоставим с уровнем профессионального риска, который берут на себя белорусские врачи.

Таким образом, коронавирус застал белорусскую систему здравоохранения не в лучшей форме по сравнению с прежними годами, когда специалистов и больниц было больше.