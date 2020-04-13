Соглашение ОПЕК+ может остаться декларацией на бумаге 6 13.04.2020, 8:20

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Cпрос на энергоресурсы сжимается, как шагреневая кожа.

В минувший четверг в формате видеоконференции начались переговоры стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Раскручивающийся маховик пандемии коронавируса вернул за стол переговоров по сокращению объемов добычи нефти Россию и Саудовскую Аравию, которые не стали больше дожидаться, чей запас прочности в так называемой войне цен окажется выше. Производства закрываются, не работают многие транспортные артерии, значительно сократились объемы торговли, около четырех миллиардов человек в мире оказались в условиях самоизоляции, что значительно снизило активность перемещений, и в итоге спрос на энергоресурсы сжимается, как шагреневая кожа, пишет обозреватель inosmi.ru Татьяна Арзаманова.

Как началась нефтяная война

В марте этого года Россия отказалась продлить предыдущее соглашение ОПЕК+ по снижению объемов добычи на условиях дополнительного сокращения на 1,5 млн баррелей в сутки для того, чтобы скомпенсировать снижение цен на нефть из-за падения спроса на рынке в результате пандемии. Настаивая при этом на сохранении прежних условий, когда совокупное снижение добычи составляло 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2019 года. Очевидно, имея в виду при этом, что наиболее пострадавшей стороной окажется конкурент — сланцевая добыча нефти в США, для которой низкие цены на нефть означают банкротство. Производители сланцевой нефти в США действительно оказались под ударом. Единственная возможность выжить для сланцевой отрасли сейчас — государственная поддержка или возможность использования Соединенными Штатами для защиты сланцевых производителей «мягкой силы». То есть оказание давления на своих экономических партнеров, включая угрозу применения санкций с целью заставить их покупать американскую сланцевую нефть.

После того, как Россия отказалась от сделки с ОПЕК+, нефтяной рынок, уже серьезно пострадавший от эпидемии коронавируса, еще больше просел. В конце марта стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, чего не случалось уже около двух десятков лет. Таким образом, с начала года падение цены на нефть этого сорта составило более двухсот процентов. Котировки российского сорта нефти Urals временами опускались до 10,5 долларов за баррель.

Чем недоволен принц

Позиция Россия категорически не устроила Саудовскую Аравию, которая настаивала на дальнейшем сокращении объемов добычи странами ОПЕК +. И та пошла ва-банк. Началась так называемая нефтяная война, развязанная Эр-Риядом против Москвы, которая заключалась в том, чтобы путем резкого увеличения объемов добычи нефти и жесткого ценового демпинга попытаться выдавить РФ с ее привычных сегментов нефтяного рынка. Поскольку для России в этой ситуации увеличение объемов добычи вообще не является вариантом, так как ее возможности в этом плане не столь значительны, как у Саудовской Аравии. Предельная возможность увеличения добычи нефти у РФ — не более 300 тысяч баррелей в сутки. Запасы саудовской нефти в 3,5 раза больше российских, что позволяет им запустить механизм добычи на полную катушку, что называется, не оглядываясь. При этом у Саудовской Аравии поле для маневров шире еще и потому, что себестоимость ее нефти очень низкая.

Между тем слишком низкая цена за баррель даже при увеличении доли рынка не позволяет Эр-Рияду в краткосрочной перспективе покрыть потери национального бюджета. При самом лучшем раскладе потери от ценового демпинга Саудовской Аравии удалось бы возместить лишь частично. Кроме того, оказались бы под вопросом планы по приватизации крупнейшего нефтяного концерна Aramco, чья рыночная стоимость составляет сейчас около 1,88 трлн долларов. Наследный принц Мухаммед бен Салман рассматривает этот актив как один из столпов своей амбициозной программы «Видение-30» по диверсификации саудовской экономики с целью сделать ее менее зависимой от «нефтяной иглы». Программу он анонсировал еще в 2016 году. Поэтому Эр-Рияд крайне заинтересован в росте цен на нефть, эта труднореализуемая программа с дефицитом бюджета никак не вяжется. В свою очередь, от пополнения бюджета зависит не только политическое реноме наследного принца бен Салмана, но и его популярность в обществе. Которая в случае падения качества жизни и роста безработицы неизбежно начнет падать.

В принципе, если бы не крайне затратная программа по диверсификации экономики, Саудовская Аравия могла бы просуществовать в условиях бюджетного дефицита из-за низких цен на нефть еще несколько лет. У нее есть доступ к внешним займам и бюджетный резерв. Теоретически можно рассчитывать и на помощь близкого союзника в лице Вашингтона, с которым у Эр-Рияда очень плотное военное сотрудничество. Саудовская Аравия также является крупным держателем казначейских обязательств США. Однако далеко не факт, что в нынешних условиях пандемии и последующей рецессии американской экономики Вашингтон подставит союзнику «дружеское плечо». Все-таки для Трампа «Америка прежде всего», как мир не раз уже успел убедиться.

Так в очередной раз нефть стала жертвой геополитики. От войны цен, развязанной Саудовской Аравией против России, выиграли в итоге только Европа как потребитель в условиях низкой цены на нефть, а также Китай, который неизбежно оказывается благоприобретателем каждый раз, когда в противоборство вступают крупные мировые игроки.

Телефонная дипломатия Трампа

Началу новых переговоров ОПЕК+ благодаря интенсивной телефонной дипломатии способствовал президент Дональд Трамп. В пятницу состоялись телефонные переговоры между президентом Владимиром Путиным, его американским коллегой и королем Саудовской Аравии Сальманом, в ходе которых стороны обсудили положение на нефтяном рынке. Еще в начале апреля Дональд Трамп обратился к Саудовской Аравии с просьбой созвать экстренное заседание ОПЕК+ по обсуждению возможного сокращения добычи с целью стабилизации рынка. Сами Соединенные Штаты при этом участником данного картеля не являются и формально остаются над схваткой. Этому препятствует антитрестовский закон Шермана 1890 года — законодательный акт о защите торговой и коммерческой деятельности от монополий. Он рассматривает любые объединения и любой картельный сговор с целью ограничения свободы торговли как незаконные.

За инициативой Дональда Трампа, ясное дело, стоял не альтруизм, а беспокойство за нефтяной сектор американской экономики, в котором Трамп как раз пользуется поддержкой. Традиционно этот сектор голосует именно за Республиканскую партию США. Нефтедобывающая отрасль не является бюджетообразующей в США, сланцевая отрасль составляет менее 1 процента ВВП. Однако у Трампа выборы на носу, и пренебрегать мнением избирателя он себе не может позволить. Тем более, что после своей победы на президентских выборах в 2016 году он прямо пообещал сделать США независимой в энергетическом отношении страной, обеспечив условия для роста нефтедобычи непосредственно в Соединенных Штатах.

Против господдержки и кредитования сланцевой отрасли активно выступают демократы, контролирующие Конгресс. «Нефтяники» — не их избиратели. Демократы сосредотачивают свою избирательную компанию на социальных нуждах малообеспеченных слоев населения, социальной защите, обеспечению широкого доступа к тестированию на коронавирус и т.д. Тем не менее, в этой ситуации у сланцевой отрасли в США есть собственный запас прочности — она сможет восстановить добычу даже после полной остановки. В отличие от бурения, высокие технологии здесь не нужны.

Новое соглашение ОПЕК+

10 апреля ОПЕК+ согласовал новое соглашение по снижению объемов добычи нефти. Суть сделки заключается в том, что участники соглашения, чья совокупная добыча нефти составляет 43,8 млн баррелей в сутки, согласились снизить ее примерно на 10 млн баррелей в сутки в течение первых двух месяцев. В воскресенье вечером на повторном экстренном заседании картеля по этим договоренностям был достигнут окончательный консенсус и был утвержден финальный объем сокращений — на 9,7 млн. баррелей в сутки. Ограничения на добычу вступают в силу 1 мая 2020 года сроком на 2 месяца. С 1 июля до января 2021 года сокращение добычи составит 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — 6 млн баррелей в сутки. В договор заложена возможность его пролонгации, а также досрочного завершения в соответствии с ситуацией на рынке нефтересурсов.

Участниками сделки стали десять стран ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. А также не входящие в картель Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Все участники картельного соглашения приняли на себя обязательство сократить добычу нефти на 23%. В качестве базового показателя для расчета коррекции добычи для всех участников соглашения ОПЕК+ берется объем добычи нефти по состоянию на октябрь 2018 года. Кроме России и Саудовской Аравии, которые берут на себя наибольший объем сокращения добычи: для них точкой отсчета является объем 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, по факту по сравнению с уровнем добычи за март 2020 года Россия должна будет сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки (с 10,3 млн. баррелей). Саудовская Аравия — на 1,3 млн баррелей в сутки от уровня в 9,8 млн.

На являющихся членами ОПЕК+ Венесуэлу, Ливию и Иран ограничения по добыче распространяться не будут, ввиду специфики их политической ситуации. Еще 5 млн. баррелей сокращения ежесуточно согласились обеспечить 9 государств. Так, США сократят добычу на 2-3 млн баррелей в сутки, Бразилия и Канада — на 1 млн баррелей каждая. Норвегия также согласилась на снижение объемов добычи, однако точные цифры не были названы.

Собственно говоря, данное соглашение документально оформило на бумаге ситуацию, складывающуюся на мировом рынке углеводородов. Рынок сейчас демонстрирует устойчивое падение спроса на нефть, по разным оценкам от 10 до 17 млн баррелей в сутки. Изначально предполагалось обсудить сокращение объемов добычи на 20 млн баррелей в сутки, но в итоге участникам удалось сойтись почти на 15. Таким образом, в совокупности по результатам достигнутых договоренностей мировая добыча нефти должна сократиться примерно на 15 млн баррелей в сутки. Примечательно, что ранее все договоренности по нефтяному рынку имели более короткий срок действия, не более года. Сейчас, в момент глобальной неопределенности и ожидания дальнейшего сокращения спроса на нефть вследствие пандемии в договор заложили уже 2 года.

Демарш Мексики

Неожиданно для всех в ходе переговоров возникло новое серьезное препятствие. Против предложенных объемов сокращения добычи резко выступила Мексика. Изначально страны-участницы ОПЕК+ потребовали от Мексики сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия назвала эти требования неприемлемыми и досрочно покинула видеоконференцию, пообещав, впрочем, вернуться к переговорам на следующий день. После того как мексиканское правительство, что называется, уперлось рогом, финальный раунд переговоров был перенесен на пятницу, а объем необходимого сокращения добычи Мексикой снизился до 350 тыс. баррелей в сутки. Однако и это не помогло. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор настаивает на том, что его страна не может позволить себе сократить добычу нефти больше чем на 100 тыс. баррелей в сутки. При этом примечательно, что после прекращения с 1 апреля действия предыдущего соглашения ОПЕК+ цена на мексиканскую нефть упала почти на 80%. В минувший четверг баррель мексиканской нефти стоил 16,54 доллара. Еще неделю назад президент Мексики публично сокрушался, что в то время, как мировая экономика страдает от пандемии, Саудовская Аравия и Россия не могут разрешить свои разногласия, а страдают в этой ситуации все.

Министр энергетики Мексики в интервью радиостанции Radio Formula объяснила принципиальную позицию своей страны тем, что та за последние годы потратила слишком много усилий для того, чтобы остановить падение добычи нефти. «Мы не сможем согласиться на такое сокращение, потому что приложили слишком большие усилия, затратили человеческие и экономические ресурсы», — прокомментировала ситуацию министр. Она заявила, что, исходя из уровня добычи в 1,9 млн баррелей в сутки, которого Мексика хотела бы достичь к концу текущего года, правительство согласно сократить уровень добычи только на 100 тыс. баррелей в сутки (с текущих 1,7 млн баррелей до 1,6 млн баррелей).

Видимо, правительство левого популиста Лопеса Обрадора просто не решилось рисковать бюджетом, поскольку добыча нефти в Мексике за последнее десятилетие и так уже упала вдвое. Особенно с учетом того, что по данным статистики четверо из десяти граждан страны находятся за чертой бедности.

Аргументация мексиканской стороны вызвала бурю возмущения среди остальных участников переговоров, которые отталкивались от текущего уровня добычи. «Вложились» все, а преференции должна получить почему-то только одна Мексика. Спас ситуацию Дональд Трамп, который после телефонных переговоров с президентом Мексики объявил, что им удалось достичь договоренности в этом вопросе и большую часть мексиканских обязательств по сокращению добычи (оставшиеся 250 тысяч баррелей) возьмут на себя США. Мексика же, в свою очередь, возместит им убытки, когда появится такая возможность. Между тем, по прошествии времени выяснилось, что, беря на себя мексиканские обязательства по сокращению добычи нефти на 250 тысяч баррелей в сутки, Дональд Трамп, оказывается, имел в виду те сокращения, которые уже были предприняты американскими нефтяными компаниями из-за колебаний рынка. Что, естественно, мягко говоря, не вызвало энтузиазма у остальных участников соглашения. В итоге вечером 12 апреля после второго экстренного заседания ОПЕК+ было сообщено, что в мае и июне 2020 года общее снижение добычи составит не 10, как планировалось ранее, а 9,7 баррелей в сутки.

Для Москвы и Эр-Рияда комфортная цена начинается от 45 долларов

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков очень оптимистично прокомментировал результаты переговоров. «От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители… А также и мировая экономика в целом», — заявил он. На новость о начале переговоров рынок отреагировал со сдержанным оптимизмом, решение ОПЕК+ позволяет поднять цены на нефть. Для России относительно комфортной считается стоимость нефти в 40-45 долларов за баррель. Но при этом Минфин получает право продавать валюту, чтобы поддержать курс рубля, а если цена нефти ниже 40,40 долларов за баррель, Фонд национального благосостояния должен перечислять поддержку в бюджет. Более желательная для российского бюджета цена на нефть — выше 45 долларов за баррель. Для бюджета Саудовской Аравии, с учетом запущенной затратной программы диверсификации экономики, желательная цена, согласно различным оценкам, находится в вилке от 47,5 до 50 долларов за баррель.

Что касается сланцевой добычи в США, то цена 40-45 долларов за баррель нефти позволит начать сланцевой отрасли развиваться. Во время встречи министров энергетики стран Большой двадцатки в минувшую пятницу глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил о необходимости использования всеми сторонами всех имеющихся средств для сокращения излишков добычи нефти и стабилизации мирового рынка энергоносителей. По словам министра, Соединенные Штаты в случае необходимости готовы задействовать мощности стратегических нефтехранилищ с целью выведения с рынка излишков нефти.

Нефть как все более ненадежная поддержка для бюджета

Новое соглашение в формате ОПЕК+, безусловно, не отменяет ожидания конца «нефтяной эры» в долгосрочной перспективе. Наблюдается глобальное ускорение падения спроса на энергоносители. Китай является лидером рынка потребления энергоносителей, и рынок сильно просел после закрытия там производств и других карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас спрос в Китае начал восстанавливаться, Поднебесная пополняет свой стратегический нефтяной запас, пользуясь низкими ценами. Однако восстановление спроса происходит не на 100 процентов, балансируя не выше 80%. Сказывается замедление китайской экономики и рецессивные тенденции. Быстро спрос на рынке энергоресурсов не восстановится. В прошлом году на мировом рынке наблюдался значительный переизбыток нефти, в первую очередь за счет увеличения объемов ее добычи Ираком и Бразилией.

Слабое место нового соглашения ОПЕК+ в том, что за предстоящие два года многое может произойти и уже сейчас трудно прогнозировать, как все страны-участницы будут соблюдать свои договоренности. С появлением американской сланцевой нефти на рынке картельное соглашение в принципе утратило свое монопольное влияние на рынок энергоносителей. В конечном счете ситуация на рынке углеводородов сейчас такова, что все его участники заинтересованы в том, чтобы продать как можно больший объем по любой цене. Так что соглашение может еще остаться декларацией на бумаге. Но в любом случае в сложившихся условиях даже самый несовершенный механизм гораздо лучше его отсутствия.