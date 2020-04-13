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ВОЗ: Вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины

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  • 13.04.2020, 8:55
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ВОЗ: Вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины

Странам необходимо разработать защитный механизм реакции на пандемию.

Коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину. Об этом заявил спецпредставитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, сообщает liga.net cо ссылкой на NBC-news.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - отметил он.

По его словам, до этого времени COVID-19 будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

Набарро считает, что странам необходимо разработать защитный механизм, который дал был возможность реагировать на новые случаи пандемии мгновенно, оперативно организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.


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