Как генерал ГРУ из Украины 25 лет шатал СССР 13 Петр Шуклинов

13.04.2020, 9:15

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История Дмитрия Полякова.

Генерал-майор ГРУ СССР Дмитрий Поляков родился в Украине (Старобельск, Луганская область) в 1921 году. За героизм во время Второй мировой награжден многочисленными орденами. Настоящий фронтовой ветеран, уничтоживший на поле боя больше 60 врагов. Боевой командир.

После войны начал работать в ГРУ. C 1951 - за рубежом, выполняя специальные задачи при посольствах. Позже в Москве за пламенные речи против Запада и в поддержку политики СССР его даже приглашали на работу в политбюро.

Но до конца своих дней генерал ненавидел красных людоедов, которые воровали деньги и убили его сына. И уничтожал красных еще когда это было не в тренде.

За что хотел уничтожить СССР.

Немного портрета: боевой ветеран Второй мировой войны не курил, не пил, не изменял. Был строгим, резким и волевым. Умел все делать своими руками - сам построил свою дачу, например. Подчиненные его побаивались.

Свободный, откровенный, Поляков очень сильно любил свою страну. За нее он мужественно воевал. Но он не мог любить монстра, в которого ее превращали красные. На фронте он боролся со злом. И когда вернулся - столкнулся с реальностью, где надо быть красным, чтобы иметь будущее.

В рядах красных он видел коррупцию. В рядах красных он видел пьянство "коллег". Он знал все и обо всех - по долгу службы. И ненавидел. В рядах красной политической элиты он видел мелочность и ущербность, недостойную офицера. А еще он видел всю жестокость и безумие системы, на которую работал.

Последние иллюзии развеялись во время работы в США. Настоящее лицо тех, кого пропаганда рисовала как чертей с вилами и копытами, оказалось лицом свободной прессы, честного суда, прав человека.

А последнюю точку поставила сама Москва. Во время службы в США у Полякова родился сын, через три месяца заболевший трудноизлечимой болезнью. Спасти ребенка можно было - всего $400 стоила операция.

Поляков пошел к начальству: спасите сына. Начальство написало в Москву. Но страна, за которую Поляков воевал и получил ранение, ответила отказом. Ребенок умер.

Раскрыл 1500 агентов СССР.

Поляков сам предложил Западу помощь в борьбе с монстром. Он не становился никаким агентом, как его называют россияне и биографы от спецслужб РФ. Он был учителем для ЦРУ. Деньги тратил на покупки подарков осведомителям и "коллегам". Он не обогащался, не воровал. Он боролся со злом так, как мог и умел. С 1961 и до 1987 года.

Вспоминает куратор от ЦРУ Пол Диллон: "Его мотиваця уходит корнями во времена Второй мировой войны. Он сопоставил ужасы, кровопролитную бойню, дело, за которое воевал, с двуличием и коррупцией, которые, по его мнению, разрастались в Москве".

Поляков за годы работы передал Западу 25 ящиков документов: фотокопии секретных разработок, докладов, шифровок. Сдал 19 нелегалов, более 150 агентов из числа иностранных граждан, раскрыл принадлежность к советской военной и внешней разведке 1500 человек.

Это наиболее тяжелый удар по СССР. Поляков выдал всех, кто работал в США - свыше 100 агентов. Одна из них - капитан ГРУ Мария "Мэйси" Доброва. В США работала под прикрытием хозяйки косметического салона, который посещали жены высокопоставленных военных и политиков.

Поляков постоянно продвигался по карьерной лестнице, мастерски избегая разоблачения.

Например, когда он работал в странах Азии: он шел на встречу со своим контактным лицом в ЦРУ, чтобы передать новую пачку документов. Но перед этим отправлял в Москву запрос на вербовку потенциального агента в ЦРУ.

И "вербовал". Потом использовал этот канал для дезинформации и - снова-таки - борьбы с СССР.

Он также помогал США во внешней политике. Поляков передал документы, которые фиксировали проблемы в отношениях СССР и Китая. Тайные знания помогли Вашингтону воспользоваться моментом и найти подход к Пекину в 1972 году.

Еще он передал информацию на шпиона Корнелиуса Драмонта - сержанта армии США, завербованного с помощью денег. Драмонт служил секретчиком на военно-морской базе. Был очень ценным источником информации для СССР.

Официально Драмонта арестовали во время визита в США министра иностранных дел СССР Андрея Громыко для выступления на генассамблее ООН. Жесткий удар поддых.

Директор ЦРУ Роберт Гейтс в свое время говорил, что Поляков передал документы, которые прямо констатировали: на самом деле коммунисты не готовы к ядерной войне и стремятся ее избежать. Это предотвратило от ошибочных выводов и, возможно, помогло избежать "горячей войны".

После активной зарубежной работы, Поляков вернулся в Москву, где читал лекции будущим военным шпионам. А заодно передавал на Запад их настоящие имена и данные.

Сложно сказать, сделал ли генерал-майор Поляков хоть одно действие в интересах красных клептократов из Москвы.

"Я не уеду"

К концу 1970 годов Поляков буквально стал наставником ЦРУ. Он учил их правильной работе, инструктировал, ругал за шаблонные подходы. И разрывал контакты, когда США снова допускали ошибки.

Например, в 1972 году Полякова без его согласия пригласили на прием в посольство США в Москве. Поляков был в бешенстве. Но ГРУ дало разрешение, генералу пришлось идти. Во время приема идиоты даже передали ему записку. Поляков уничтожил ее, не читая. И надолго прервал связи с ЦРУ, пока не убедился, что он вне подозрений.

Когда уже вышел на пенсию, постоянно отказывался переехать в США. Не нашел первоисточник этой цитаты, но она приводится во многих книгах. Якобы Поляков говорил ЦРУ: "Я никогда не приеду в США. Я делаю это не для вас. Я делаю это для своей страны. Я родился русским и умру русским". Фронтовой офицер с поля боя не отступал.

"Причинить максимальный ущерб".

В 1985 году Полякова сдал проникший в ЦРУ крот Олдрич Эймс. Началось расследование. Полякова долго проверяли - никто не мог поверить в такое. Арестовали в 1986 году. И предали суду. В начале 1988-го Дмитрия Полякова приговорили к расстрелу.

Вспоминает следователь Духанин: "Никаких просьб, обращений, слез, проявления слабостей - ничего с его стороны не было. Он держался уверенно. И вел себя откровенно".

Следователям и суду Поляков открыто говорил, что действовал осознанно и умышленно - по своей инициативе. Причины объяснял "неприязню к социалистическому строю".

Духанин: "По его словам, он стремился к тому, чтобы причинить максимальный урон и ущерб Советскому Союзу. И так он говорил до конца. Даже в последнем слове после произнесения приговора сказал, что не жалеет о прожитой жизни и о своем поступке".

Генерал-майора Дмитрия Полякова расстреляли 15 марта 1988 года. Спустя три года развалился Советский Союз - его главный враг.

Петр Шуклинов, liga.net