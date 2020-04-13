Врач рассказала, как белорусам укрепить свой иммунитет 3 13.04.2020, 9:21

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Один из главных способов — обеспечить здоровый сон.

Из-за пандемии коронавируса многие задумались о своей иммунной системе и способах ее укрепления. Сбалансированное питание, здоровый сон или настойка эхинацеи — что нужно, чтобы поправить иммунитет? На вопросы tut.by отвечает врач общей практики городской поликлиники № 4 Гродно, клинический психолог Полина Кирко.

— Как понять, что с иммунитетом не все в порядке?

— Первое, что должно насторожить, — частые ОРВИ или герпес, хронические заболевания ЛОР-органов (тонзиллит, гайморит) и их обострение более четырех раз в год. Затем — прием антибиотиков чаще двух раз в год и проблемы с пищеварением (постоянный запор или диарея). Также на проблему с иммунитетом могут указывать хронические заболевания, которые требуют постоянного приема препаратов — особенно гормональных, нарушение сна, чувство усталости и раздражительность, постоянная сонливость.

— А усталость и бледный вид всегда говорят о проблемах с иммунитетом?

— Необязательно, человек может банально не выспаться. Главное, чтобы это не повторялось систематически, потому что отсутствие качественного сна (по 8 часов в сутки) существенно снижает иммунитет. Если человеку ничего не мешает, но он по какой-то причине не может нормально спать и при этом у него подавленное настроение, снижено либидо и нарушен аппетит (как в сторону уменьшения, так и увеличения) — стоит обратиться к психологу или психотерапевту, потому что налицо признаки депрессии. А депрессия, и это доказано, негативно влияет на иммунитет. В нынешних эмоционально напряженных условиях это особенно актуально.

— Часто говорят, что иммунитет передается по наследству. Какая роль наследственности в формировании иммунитета?

— Есть исследование, которое изучало более 20 тысяч иммунных признаков у 500 испытуемых. Оказалось, что более половины исследуемых признаков были обусловлены генетикой. Что еще интересно, на приобретенный иммунитет больше влияет генетика, в то время как работу врожденного иммунитета обусловливает в большей степени окружающая среда и образ жизни.

— Как «измеряют» иммунитет?

— Состояние иммунитета врач может оценить, во-первых, по обобщенному тесту-опроснику (приводим его внизу текста. — Прим.), который можно пройти и дома, во-вторых, по иммунограмме. Это анализ венозной крови, где наглядно подсчитывается содержание основных субпопуляций лимфоцитов, по которому можно оценить напряженность (т.е способность к борьбе с инфекциями) клеточного и гуморального иммунитета. Иммунограмму может сдать любой здоровый человек во многих частных лабораториях.

— Кому следует делать иммунограмму?

— Однозначно исследование показано людям с хроническими инфекционными заболеваниями (ВИЧ, гепатиты В и С, герпес, ВПЧ), с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), частыми простудными заболеваниями (бронхиты, синуситы, отиты), хроническими тонзиллитами, гайморитами, аллергией (крапивница, бронхиальная астма, атопический дерматит, поллиноз), болезнями щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит), аутоиммунными заболеваниями (сахарный диабет, системная красная волчанка, рассеянный склероз и др.), злокачественными новообразованиями иммунной системы (лимфолейкоз, лимфогрануломатоз, миелома).

— Этот анализ как-то поможет подстраховаться на период пандемии? Он недешевый, стоит больше 70 рублей в зависимости от проверяемых показателей.

— Если нет вышеназванных заболеваний и признаков снижения иммунитета, сдавать его нет смысла. Существенный сбой в иммунной системе будет виден и по опросу, и по осмотру, и по результатам обычных анализов.

«У кого из нас стрессы краткосрочны?»

— Сейчас все боятся за свой иммунитет. А от чего он действительно может снизиться?

— В первую очередь — от переживаний, хронического стресса, паники, депрессии. Все эти состояния вызывают изменения на гормональном уровне. Вдобавок ко всему состояние иммунитета регулирует лимбическая система головного мозга, которая также отвечает и за эмоции. Поэтому длительные истощающие отрицательные эмоции приводят и к истощению иммунитета. Пагубно на него влияют и вредные привычки, несбалансированное и нерегулярное питание, насыщенное легкими углеводами (сладости, фастфуд), отсутствие физической активности, недостаток сна.

— Сейчас не переживать практически невозможно…

— Да, избежать стрессов нельзя, можно учиться с ними справляться. Потому что краткосрочный стресс, наоборот, мобилизует силы организма для борьбы с инфекциями, но у кого из нас стрессы краткосрочны? Как правило, они затягиваются и приводят к истощению.

— Тогда как укреплять иммунитет?

— Учиться расслабляться. И не с помощью алкоголя, а с помощью музыки, медитаций, водных процедур, дыхательных техник. Важно уметь переключать фокус внимания с проблемы на что-то приятное, а также, пусть звучит банально, но находить хорошее в любой ситуации.

— Правда ли, что питание поможет поддержать иммунную систему? И каким оно должно быть, чтобы пойти на пользу?

— В рацион добавьте больше белка, клетчатки, сложных углеводов. Обязательно есть рыбу жирных сортов хотя бы раз в неделю (это витамин D и омега-3), а зелень, овощи и фрукты (антиоксиданты) ежедневно. В принципе нужно питаться разнообразно, и это не значит дорого. По цене одной пиццы вполне можно купить полкило мяса и приготовить к нему салат. Или, как вариант, отказаться от копченостей и полуфабрикатов в пользу йогуртов, овощей, ягод и фруктов. Кстати, пробиотики тоже благотворно влияют на иммунитет, так что имеет смысл включить в рацион кисломолочные продукты, сыр, квашеную капусту и даже квас натурального брожения.

— Вы уже упомянули про сон. Но действительно ли его роль так велика?

— На эту тему проведено более 150 исследований с участием более пяти миллионов человек. Они подтверждают взаимосвязь недостатка сна с диабетом, ожирением, гипертонией, ишемической болезнью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, и даже со снижением эффективности вакцин.

— Еще часто можно услышать, что иммунитету помогает секс.

— Да, это как раз тот самый краткосрочный «хороший» стресс, во время которого учащается дыхание и сердцебиение, выделяются гормоны удовольствия, которые снижают гормоны стресса, а также увеличивается выработка иммуноглобулина А, который защищает слизистые оболочки организма от вирусов, микробов и бактерий.

— А как вы относитесь к народной медицине? Например, к настойке эхинацеи.

— Я к народным методам не отношусь категорично: чаще всего они натуральные, и если даже пользы особенной не принесут, то навредят меньше, чем химические препараты. Главное — принимать осознанно и по инструкции. По эхинацее, например, в 2007 году в университете Коннектикута провели метаанализ 14 исследований, по результатам которых выяснилось: прием настойки снижает вероятность развития простудных заболеваний на 60%, а также укорачивает период их длительности на 1,4 дня по сравнению с приемом плацебо. Есть интересное исследование 2014 года, в котором ученый из Института биомедицинских наук университета Джорджии доказал пользу экстракта красного женьшеня в борьбе с вирусом гриппа и РС-вирусом, которые поражают легкие.

— Тогда в какие методы укрепления иммунитета люди верят зря?

— В бесконтрольное употребление витаминных комплексов — это может даже навредить. А еще в противовирусные препараты для профилактики. Не буду называть конкретные, думаю, они и так у всех на слуху. Но эффективность большинства общедоступных аптечных противовирусных средств научно не доказана, поэтому целесообразнее пить больше воды и тщательно мыть руки.

Как иммунитет поможет при коронавирусе

— Все говорят, что иммунитет — это основной защитник от COVID-19. Вы видели какие-то исследования по этому поводу?

— Буквально несколько дней назад опубликовали работу научно-исследовательского центра молекулярной иммунологии в Иране. В нем указывается на связь между смертностью у пожилых и лиц с хроническими заболеваниями со снижением уровня цитокинов и Т-клеточного иммунитета.

— Как вы относитесь к тому, что, помимо парацетамола, в аптеках повысился спрос на иммуномодуляторы?

— Настороженно. Если, надеюсь, парацетамол хотя бы принимают по назначению, то неизвестно к чему в конечном счете приведет бесконтрольный прием иммуномодуляторов. Эффективность большинства из них не доказана, и хорошо, если они просто не работают и не приносят вреда, но некоторые могут даже провоцировать повышение температуры. Да и искусственно подстегиваемый иммунитет рано или поздно попросту истощится.

— Что дополнительно для укрепления иммунитета можно предпринять пожилым людям, которые в группе риска?

— В первую очередь максимально изолироваться, использовать правильно средства защиты. Нередко наблюдаю ситуацию: человек снимает перчатку, берет ее «грязной» стороной, а затем сдвигает маску, чтобы покурить или почесать нос. Здесь все меры защиты просто бесполезны. Помимо этого, нужно не общаться с больными людьми, держать дистанцию при разговоре или в очереди не меньше метра — а лучше двух. Ну и конечно, не забывать про личную гигиену.

— Дети вроде бы коронавирус переносят легко, но есть ли категории малышей, которых лучше попридержать на домашней изоляции?

— Детей с хроническими заболеваниями иммунной и эндокринной систем, часто болеющих, астматиков, с онкологическими заболеваниями, имеющих инфекционные заболевания или признаки ОРВИ.

— А лично вы как-то изменили сейчас свой образ жизни?

— Не поддаюсь панике, читаю информацию из достоверных источников и анализирую. Конечно, пользуемся всей семьей антисептиками, более тщательно стали следить за личной гигиеной. Отменяем семейные праздники, чтобы не собирать людей, ограничили общение с пожилыми родственниками. Еще я включила в рацион больше овощей, фруктов и кисломолочной продукции.