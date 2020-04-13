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Мест на всех зараженных в больницах не хватит?

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  • 13.04.2020, 9:24
  • 3,964
Мест на всех зараженных в больницах не хватит?
Фото: tut.by

Заразившихся коронавирусом в легкой форме не будут госпитализировать.

Госпитализацию людей с легкой формой Covid-19 в Беларуси хотят заменить самоизоляцией. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который позволит гражданам с бессимптомным течением или с легким течением коронавирусной инфекции находиться на дому при условии возможности полной самоизоляции», — сказала она в интервью телеканалу СТВ.

Напомним, ранее власти заявляли, что самоизоляция практически не будет контролироваться и в этом вопросе они полагаются на ответcвенность граждан.

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