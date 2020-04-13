Разорванный занавес пропаганды 8 Алексей Мельников

13.04.2020, 9:34

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Алексей Мельников

Сегодня наступила развязка.

Сколько ни пускай болтунов по ТВ, но в силу эпидемии, ее последствий, связь людей с реальностью куда непосредственнее, чем в обычное время.

Наглядно видно, что страна разрушена мафиозными властями.

Самое яркое доказательство этой мысли в последние дни – интервью реаниматолога «Людей принудительно отключают» на радио «Свобода».

Вот итоги мафиозных властей:

«Зайдите в любую крупную, тысячную больницу и посмотрите, сколько в реанимации пациентов и сколько персонала с ним работает, там разительное несовпадение с нормами. Люди реально работают за десятерых и получают одну зарплату. Это даже не та оптимизация, которую проводит правительство, это то, что происходит на местах: адские условия и нищета, и в течение 10 лет добились того, что доктора вынуждены так работать. Естественно, так работать невозможно. Положа руку на сердце, можно сказать, что в городских стационарах происходит принудительная эвтаназия. Уже сейчас аппаратов ИВЛ не всем хватает, уже сейчас людей принудительно отключают, то есть умерщвляют».

Это интервью нужно дать почитать каждому российскому гражданину. Чтобы читали не торопясь, вдумчиво, запивая горячим чаем пересыхающее горло. Оно взорвет сознание. Не уверен, впрочем, что все его смогут дочитать до конца – настолько чудовищна картина российского «здравоохранения» — того, что натворили за 20 лет власти. Настолько реальность расходится с более или менее благостной картинкой, рисуемой пропагандой.

На стороне правящей в России мафии – сила. Пока. Но раньше, много лет назад, у нее было нечто другое, дополнительное — она, имея единственное целью обогащение, красилась под патриотов, возрождающих страну. Много лет паразитировала на этой теме. Отныне – кончено.

Сегодня наступила развязка. Эпидемия сдула золотую пыльцу с государственных развалин.

Там царит полумрак, смрад, со старых пластинок приглушенно, трескуче звучат победные марши, а под них упитанные, лоснящиеся крысы, ухмыляясь, поводя мускулистыми лапами, тащит в свои норы ценности, вызывающе поднимая морды, алчно нюхая воздух, скаля мелкие зубы на любой враждебный им шорох.

Вы не забыли, за кого вы голосовали на последних выборах?

Алексей Мельников, ЖЖ