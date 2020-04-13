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Всего за месяц цены в белорусских магазинах астрономически выросли

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  • 13.04.2020, 9:41
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Всего за месяц цены в белорусских магазинах астрономически выросли

Cтоимость корзины за месяц выросла на 26%!

Пандемия коронавируса вызвала повышенный спрос на продукты длительного хранения и некоторые непродовольственные товары первой необходимости.

Люди настолько активно стали скупать консервы, крупы и прочие товары, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) порекомендовало продавцам отменить акции и скидки на эту продукцию, пишет intex-press.by.

Кто-то из продавцов последовал рекомендациям, кто-то – нет, но в итоге повышенный спрос на товары вызвал и рост цен на них. К сожалению, пока официальных данных по инфляции в марте нет, но по ценникам в магазинах и информации с сайтов государственных органов очевидно: некоторые продукты подорожали настолько, что повергли белорусов в шок. А МАРТ со 2 апреля даже организовал «горячую линию» по вопросам наличия товаров в продаже и роста цен на них.

Корзина подорожала на 26%

Пока Белстат не опубликовал официальную статистику по росту цен в марте, журналисты по традиции решили подсчитать персональную инфляцию по чеками на одни и те же товары из одних и тех же магазинов.

Хорошая новость в том, что мясные продукты, хлеб и молоко не подорожали. Кило фарша или даже банка свиной тушенки как стоили в марте, так и стоят. А вот молочные продукты выросли в цене. Некоторые – существенно. К примеру, пачка творога за месяц прибавила сразу 20 копеек!

Заметно подорожали овощи и фрукты, которые мы в основном импортируем. Курсы валют весь март били рекорды, а фрукты и овощи мы покупаем за валюту, отсюда и рост цен. К примеру, если в прошлом месяце груши по акции можно было купить по 2,99 рубля за кило, то в апреле с той же скидкой ее продавали уже по 3,36 рубля. Выросли в цене яблоки, апельсины, перец и даже лук. Исключением стали разве что бананы, а также белорусские огурцы, которые за месяц даже подешевели.

Существенно изменились цены и на продукты, на которые в марте отмечался повышенный спрос: гречку, рис, растительное масло и даже туалетную бумагу.

Крупы выросли в цене в среднем на 25%, растительное масло – на 11%, туалетная бумага – на 9%.

Инфографика: Петр КАРАСЮК

В общем в нашей потребительской корзине оказались следующие виды товаров, по которым удалось собрать и сравнить ценники: свежий перец, ветчина, хлеб, творог, груша, банан, фарш свиной, лук, молоко, гречка, рис, растительное масло, тушенка свиная и туалетная бумага. И даже с учетом того, что цены на некоторые товары не изменились, а бананы даже подешевели, стоимость корзины за месяц выросла на 26%!

Лимоны и чеснок дороже золота

Несмотря на то, что лимоны и чеснок не попали в магазинные чеки корреспондента в марте, так как эти продукты, в принципе, покупаются редко, не обратить внимания на рост цен на них мы не можем.

Лимоны, которые раньше стоили около 4 рублей за килограмм, стали продаваться по цене в 7-11 рублей за килограмм, а за кило чеснока сегодня продавцы просят порядка 12 рублей.

– Лимоны мы вообще не могли получить две недели – не было поставок. А приходят они теперь по новым ценам. То же самое с цуккини, например. Еще недавно их можно было купить примерно по 6 рублей за килограмм, а сегодня нам их привезли почти вдвое дороже, – рассказала заведующий одним из магазинов.

И это не сезонный рост цен. Согласно данным официальной статистики, тот же чеснок в апреле прошлого года стоил около 6 рублей за килограмм, а цены на цитрусовые колебались в районе 3 рублей за кило.

Как будет развиваться ситуация дальше, неизвестно. Но если цены и дальше будут расти такими темпами, то прогноза по годовой инфляции в 5% Беларуси вряд ли удастся достигнуть. А вот зарплаты обесцениваются уже сегодня: если в марте на среднюю зарплату (в феврале в Барановичах она составила 927,7 рубля) мы могли купить 623 упаковки гречки, то в апреле – на 132 упаковки меньше.


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