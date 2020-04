Не щадит никого: знаменитости, которые умерли от коронавируса

И этот мартиролог пополняется каждый день.

Испанская принцесса и британский маркиз, чешский историк, итальянская кинозвезда, архитектор из Бостона, бельгийский писатель, аргентинский художник, американский актер и парижский психоаналитик – все они умерли за последние недели от последствий коронавируса. "Радио Свобода" рассказывает о двадцати жертвах болезни, одинаково беспощадной ко всем.

Лючия Бозе (1931 – 23 марта 2020) – итальянская актриса

Режиссер Лукино Висконти увидел 16-летнюю Лючию Бозе за кассой в популярной миланской кондитерской и сразу угадал в ней будущую звезду. В 1947 году Лючия победила на конкурсе красоты "Мисс Италия". Она стала одной из самых заметных актрис эпохи неореализма, снималась у лучших режиссеров – в фильмах Микеланджело Антониони "Хроника одной любви" и "Дама без камелий", в "Сатириконе" Федерико Феллини, в "Завещании Орфея" Жана Кокто, "Натали Гранже" Маргерит Дюрас, "Под знаком скорпиона" братьев Тавиани. В 1956 году она вышла замуж за испанского матадора Луиса Мигеля Домингина и поселилась в Испании.

В 2000 году Лючия Бозе открыла первый в мире Музей ангелов в городке Турегано. В 2019 году на Римском кинофестивале она представила книгу своих мемуаров.

Мария Тереза Бурбон-Пармская (1933 – 26 марта 2020) – испанская принцесса

Вирус оказался милостив к британскому принцу Чарльзу и монакскому принцу Альберу, которые перенесли болезнь в легкой форме. А вот принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы.

Марию Терезу называли "красной принцессой": она была сторонницей партии карлистов, но при этом выступала за социалистическую монархию. Принцесса считала, что вместо классовой борьбы необходим постоянный поиск согласия. Она получила докторскую степень по испаноязычным исследованиям в Сорбонне и еще одну докторскую степень по политической социологии в Мадридском университете. Была феминисткой, никогда не выходила замуж и жила одна. Изучала ислам и его отношение к правам женщин, среди ее собеседников были Ясир Арафат и Уго Чавес. В 2002 году вышла книга о ней "Красная принцесса", в 2014-м она сама написала историю семьи Бурбон-Парма.

Маргерит Деррида (1932 – 21 марта 2020) – французский психоаналитик, вдова философа Жака Деррида

Маргерит Окутюрье родилась в Праге. Ее отец, журналист и славист Гюстав Окутюрье (1902–1985), перевел на французский книги Льва Толстого, Федора Достоевского, Ильи Эренбурга, Бориса Пильняка и других писателей, в 1945–1946 годах семья жила в Москве, где Гюстав Окутюрье работал корреспондентом агентства Франс Пресс.

Брат Маргерит историк Мишель Окутюрье (1933–2017) был выдающимся исследователем русской литературы XIX–XX веков, перевел на французский произведения Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Александра Солженицына, Андрея Синявского, Иосифа Бродского, был членом редколлегии выходившего в Париже журнала "Континент".

Маргерит Окутюрье переводила с русского и английского, в ее переводах во Франции вышли "Жизнь Клима Самгина" Максима Горького, "Морфология волшебной сказки" Владимира Проппа и труды британского психоаналитика Мелани Кляйн.

Со своим будущим мужем, выдающимся философом Жаком Деррида (1930–2004), она познакомилась в 1953 году, они поженились в 1957 году в США. Их сын – писатель Пьер Альфьери.

Ян Кржен (1930 – 7 апреля 2020) – чешский историк

До 1970 года Кржен возглавлял исторический факультет Карлова университета. Выступил против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора, был исключен из Коммунистической партии и лишился работы, участвовал в диссидентском движении, подписал Хартию-77, проводил подпольные исторические семинары.

Кржен изучал обстоятельства изгнания немцев из Чехословакии после Второй мировой войны. Неоднозначную реакцию вызвала вышедшая в 1990 году работа "Конфликтное сообщество: чехи и немцы, 1780–1918", в которой он попытался разрушить многие стереотипы в области чешско-немецких отношений. В 2002 году он получил медаль за заслуги от президента Вацлава Гавела. В 2006 году был удостоен премии Magnesia Litera за учебник "Два века Центральной Европы". Здесь вы можете прочитать статью Яна Кржена "Центральная Европа в европейском историко-географическом контексте".

Хуан Хименес (1943 – 2 апреля 2020) – аргентинский художник

Хименес, ученик Уго Пратта, прославился своими работами для Métal Hurlant и других европейских журналов и фантастическими комиксами, в первую очередь космической сагой "Каста Метабаронов" (1992–2003), созданной вместе с писателем и кинорежиссером Алехандро Ходоровским.

"Когда мы начали работать над сложным миром Метабаронов, Хименес уже был воплощением Безымянного, последнего бессмертного Метабарона. В моем подсознании Хименес не может умереть. Он продолжит рисовать, подобно великому воину, которым он был", – написал Алехандро Ходоровский. А это запись в фейсбуке его сына, актера и музыканта Бронтиса Ходоровского:

Марсель Моро (1933 − 4 апреля 2020) – бельгийский писатель

Первый роман Моро вышел в 1957 году. Он работал в бельгийской и французской периодике, в "Суар", "Паризьен" и "Фигаро". Много путешествовал, в том числе и по СССР. Дружил с художниками Роланом Топором и Жаном Дюбюффе, переписывался с Франсуа Мориаком и Альбером Камю, о его творчестве высоко отзывалась Симона де Бовуар. Писательница Анаис Нин заметила: "Есть глубины, в которых большинство существ не рискуют заглядывать. Это адские пропасти нашей инстинктивной жизни, это погружение в наши ночные кошмары, столь важные для нашего духовного перерождения. Мифологическое путешествие героя подразумевает великую борьбу с демонами. Марсель Моро начал этот бой".

Серджио Росси (1935 – 2 апреля 2020) – итальянский дизайнер

Серджио Росси научился шить обувь у отца и в 1968 году открыл свою собственную мастерскую. Теперь это самая крупная итальянская компания по производству изысканной женской обуви. Последняя модель Росси – сандалии Opanca на высоком каблуке-шпильке с прилегающей по бокам ступни кожей и шнурками, держащими ногу и уходящими на щиколотку, – были настолько популярны, что задали особое направление моды. Их пытались воспроизвести в туфлях, сапогах и даже кроссовках.

С началом коронавирусной эпидемии Серджио Росси пожертвовал 100 тысяч евро на больницу Сакко в Милане. Его компания переключилась на продажу обуви онлайн, объявив, что вся выручка пойдет на борьбу с COVID-19.

"Когда подъем становится еще труднее, ты смотришь, что впереди, и начинаешь спускаться. Именно в этот момент важно иметь в себе силы, чтобы найти способ поддержать друг друга, давая надежду и путь в лучшее завтра", – написал по этому поводу исполнительный директор компании Риккардо Скутто.

В сообщении Скутто о смерти Серджио Росси есть такие слова: "Он любил женщин и смог уникальным образом запечатлеть женственность, создав обувь, идеально подходящую для женской ноги".

Элен Айлон (1931 – 6 апреля 2020) – американская художница

Айлон занялась искусством в возрасте 30 лет, после смерти своего мужа, раввина одной из нью-йоркских синагог. В 70-е годы она познакомилась с писательницей Майей Энджелоу, одной из соратниц Мартина Лютера Кинга, затем – с другими последователями "культурного феминизма", такими как Мэри Дэйли и Андреа Дворкин. В 80-е годы основной темой творчества Айлон был антимилитаризм, а затем – еврейство и роль в нем женщины. В 1984 году перед своей свадьбой сын попросил Элен написать для него традиционный брачный контракт, "ктубу". По правилам в этом документе упоминаются только отцы. Это задело Айлон, она стала спрашивать совета у ортодоксальных раввинов, и лишь один из них разрешил Элен написать свое имя на документе – но только на полях или на обратной стороне. Айлон так и сделала, но с маленьким уточнением: везде, где в тексте могло бы стоять имя матери, она поставила звездочку, а внизу в сноске дописала: "Всем матерям". Следующим текстом, который она снабдила своими пометками, стала Тора. В течение шести лет Элен Айлон внимательно читала священную книгу и помечала горизонтальной розовой линией все те места, где упоминалось о мести, обмане и ненависти к женщинам, приписанных Богу.

The Jewish Museum remembers influential artist #HelèneAylon who passed away at the age of 89. Aylon’s multimedia installation “The Liberation of G-d” was the first in a series questioning traditional gender roles within Judaism: https://t.co/xjjMchxCni pic.twitter.com/iNiLg69Gxi