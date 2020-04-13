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«Белавиа» назвала страны, откуда пока не может вывезти белорусских туристов

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  • 13.04.2020, 10:17
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«Белавиа» назвала страны, откуда пока не может вывезти белорусских туристов
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Из-за рубежа белорусских граждан вывозят по минимальной цене билетов.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец, пишет naviny.by.

«Это сложный и принципиальный вопрос — вернуть наших соотечественников домой», — сказал он. По словам Чергинца, авиакомпания выполнила около двух десятков специальных рейсов во Внуково, Дубай, Лиссабон, Барселону.

«Тысячи людей, которым оказал помощь МИД Беларуси», — отметил он, добавив, что только с Египта было вывезено 7,5 тысяч белорусов и иностранцев.

Остается сложность с вывозом неорганизованных белорусских туристов, которые пока не могут вернуться с Гоа (Индия), Денпасара и Бали (Индонезия), Бангкока (Таиланд), Вьетнама. «Планируются вывозы. Организация рейсов очень сложная. Нужно делать минимум еще одну посадку на дозаправку, а в случае с Бали — две посадки по пути в ту сторону и две обратно. Это сложно с технической точки зрения для экипажей, тяжело, конечно, для самих пассажиров, к тому же стоит очень больших денег», — пояснил Чергинец.

Тем не менее, он уверен, что решение будет найдено, и все белорусы вернутся домой. Чергинец подчеркнул, что из-за рубежа белорусских граждан вывозят по минимальной цене билетов.

По словам Чергинца, коронавирус очень сильно вмешался в планы компании —пассажиропоток упал практически на 90%. «До конца мы еще не прочувствовали масштаб этого бедствия», — добавил он.


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