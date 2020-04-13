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Число погибших от коронавируса в США возросло до 22 тысяч человек

  • 13.04.2020, 10:42
Число погибших от коронавируса в США возросло до 22 тысяч человек
Фото: Getty Images

Специалисты отмечают, что осенью возможна «вторая волна» эпидемии.

Число умерших от коронавируса в США за последние сутки выросло до 22 тысяч человек. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на New York Times.

На вечер 12 апреля количество погибших от коронавируса в США достигло 22 056 человек, из них 6698 - в Нью-Йорке. По данным Университета Джона Хопкинса, за сутки количество смертей возросло на 1514.

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом превысило 557 500. Из них почти 100 000 - в Нью-Йорке.

В комментарии CNN главный инфекционист страны Антонио Фочи отметил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США раньше начали внедрять ограничительные меры в связи с пандемией.

Он отметил также, что "не может гарантировать", что избиратели смогут лично прийти на избирательные участки в ноябре, поскольку осенью-зимой возможна вторая волна эпидемии.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо сообщил, что рост количества новых госпитализаций и летальных исходов от коронавируса в Нью-Йорке продолжает замедляться, но пока рано прогнозировать, когда можно будет ослабить карантин.

Напомним, в субботу Соединенные Штаты опередили Италию и вышли на первое место в мире по общему количеству подтвержденных случаев смерти от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия во всех 50 штатах.


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