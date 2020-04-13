«Мы закрылись — кубышки нет» 14 13.04.2020, 10:46

3,787

Как банкротятся минские развлечения.

Посещение развлекательных центров упало до нуля, и сейчас ни у кого не повернется язык назвать это психозом. Как коронавирус поставил на колени столичную индустрию развлечений и какую цепную реакцию это запустит — в материале Onliner.

Батутный центр SkyPark: закрыт

В субботу огромный батутный центр SkyPark почти пуст: на батутах двое ребят, вся батутная арена в их распоряжении. Для парней это раздолье, для бизнеса — смерть. Объект, построенный в кредит и на деньги учредителей, закрывается, и, видимо, навсегда.

— Нет клиентов, нет оборота, нет кубышки, в которую просит залезть президент, — говорит Андрей, учредитель батутного центра. — Сейчас мы закрываемся и ставим камеры ради сохранности имущества, которое заложено в качестве обеспечения по кредиту. Если ничего не изменится, то все это имущество придется продать и закрыться навсегда. Это тоннель, в конце которого нет света.

Мы стали заложниками обстоятельств непреодолимой силы. Такое никто не может спрогнозировать. В конце марта мы попросили у банка и у арендодателя кредитные и арендные каникулы. Написали в кабинет министров с просьбой признать эпидемию коронавируса форс-мажором, ведь в договорах с кредитором и арендодателем есть соответствующий пункт, по которому нам полагаются эти каникулы. Но ответа пока нет. Нет ясности, нет понимания наших дальнейших действий. Сидим и ждем.

Батутная арена FlashPark: закрыта

С 6 апреля батутная арена FlashPark не работает. Открывается только для частных клиентов по предварительной записи — например, если кто-то хочет отпраздновать день рождения. Суббота — как раз такой день: две девочки в сопровождении аниматора прыгают на батутах. По нынешним меркам для FlashPark это удача, хотя раньше в выходной день на арене могло побывать 250—300 человек.

— Это не похоже ни на один другой кризис, ситуация развивается молниеносно, — говорит учредитель FlashPark Валерий Поклад. — С 16 марта наша выручка упала на 60%, с 23 марта — на 85%, с 30 марта — на 97%. Работать в такой ситуации невозможно. Поэтому мы закрыты, сотрудники FlashPark находятся в отпусках за свой счет. У нас нет кубышки, чтобы пересидеть этот кризис.

Сегодня мы находимся на абсолютном дне. И мы не уникальны. Симметричная ситуация в «Базиллионе», в «Йети и дети», Banana-city, Hero-Park, в спортивно-развлекательных центрах, в кинотеатрах. Мы находимся в первом эшелоне пострадавших сфер. Люди обоснованно не ходят в развлекательные центры, беспокоясь как за собственное здоровье, так и за здоровье близких. А когда выручка равна нулю, дебет с кредитом не сходится при любой скидке. Поэтому мы ведем переговоры с арендодателями не об уменьшении арендной платы, а о ее снятии, о предоставлении арендных каникул и каникул по остальным платежам. Арендодатели пытаются оттянуть это решение, рассчитывая, что ситуация изменится к лучшему. Но я с полной уверенностью могу сказать, что без арендных каникул мы не выстоим. Это стопроцентное и однозначное банкротство.

Помимо FlashPark на развлекательном этаже торгового центра Diamond City есть веревочный городок «Бухта-барахта» и детский центр «Динозаврия». Последний уже закрылся. «Бухта-барахта» пока открыта, но пуста: в ней нет ни одного клиента.

— Я понимаю владельцев ТЦ, у которых свой бизнес и свои обязательства по кредитам, — продолжает мысль учредитель FlashPark. — Но мы все работаем в связке. Не выстоят арендаторы — по цепочке посыпятся арендодатели и кредиторы. Это та ситуация, которую государство должно взять в свои руки. Анонсированные меры несоразмерны происходящему, но даже они еще не приняты. Я надеюсь, что здравый смысл победит, и мы вместе найдем решение, чтобы после этого вируса не осталось выжженной земли в развлекательной сфере.

Скалодром «Трапеция»: открыт, рассчитывает выстоять

Скалодром «Трапеция» пока держится на плаву, хотя посещения заметно сократились. По словам директора Ирины, выручка упала на 80—90%. Неделю назад «Трапеция» готовилась закрываться навсегда. Но когда хозяева скалодрома начали паковать чемоданы, арендодатель осознал серьезность ситуации и сделал существенную скидку на длительный срок.

— Сегодня записей нет, и выходные у нас практически пустые, — рассказывала в пятницу Ирина. — Если бы арендодатель не пошел навстречу, мы бы закрыли бизнес. Планировали распиливать скалодром по плоскостям и распродавать по остаточной цене. Но нам предоставили существенную скидку на длительный срок. В таких условиях «Трапеция» сможет дотянуть до сентября, хоть и продолжит работать в минус. Надеемся, что осенью люди вернутся к привычному образу жизни.

Тем не менее руководство скалодрома не сокращает часы работы, чтобы те немногие клиенты, которые пока ходят в «Трапецию», занимались в разное время. Есть и другие антивирусные меры: на объекте проводится ежедневная дезинфекция и работает швейцарская приточно-вытяжная вентиляция на очистку воздуха. В четверг скалодром устроил распродажу абонементов с открытой датой и правом заморозки на два месяца: клиент может активировать его когда захочет (хоть бы и после эпидемии), а потом поставить на паузу. Директор говорит, что скидки работают.

— Пока что мы никого не уволили и не отправили в отпуск за свой счет. В «Трапеции» работает один администратор, второго заменяет заместитель по развитию. Из двух инструкторов один находится в оплачиваемом отпуске, другой выезжает в случае наличия клиентов. Потом они поменяются местами, — отмечает Ирина.

«Музей человека»: закрыт, прогнозы неоптимистичные

Интерактивному «Музею человека» не повезло открыться прямо перед эпидемией — в конце января, когда она уже бушевала в Китае. Когда буря в достаточной степени охватила и Беларусь, объект закрылся на карантин, чтобы не стимулировать распространение вируса. За две недели до закрытия поток посетителей упал на 90—95%: музей посещало от 2 до 15 человек. Для нового проекта это провал, и учредители смотрят в будущее без оптимизма.

— Учредители брали кредит на этот проект, но по счастливой случайности он был погашен за неделю до кризиса. Мы оплатили аренду на два месяца вперед, закрыли квартальные налоги, зарплату сотрудников. Но в обороте денег не осталось. Что делать дальше — непонятно, — говорит управляющий «Музея человека» Илья Курашов. — Мы арендуем госсобственность, и без указа президента рассрочка по аренде нам не светит. Да и она нас не спасет — в ситуации эпидемии к сентябрю мы ничего не заработаем, чтобы ее выплатить. Поэтому нам придется либо искать другое помещение, либо закрываться.

Чтобы открыться после карантина, нам нужно найти какую-то альтернативу, чтобы обеспечить людей работой и не потерять команду. Но мы не можем уйти в онлайн, потому что выставка интерактивная, все нужно трогать руками. Мы не можем проводить детские праздники, научные шоу, выездные мастер-классы, потому что они предполагают личный контакт, а люди к нему не готовы. И я их понимаю.

Детский центр «Базиллион»: закрыт, десятки людей в отпусках за свой счет

Детский развлекательный центр «Базиллион» на втором этаже торгового центра «Евроопт» в Уручье сейчас закрыт, а вместе с ним закрыто все крыло детских товаров и развлечений. Этаж, где раньше кипела жизнь, превратился в коридор из пустых стеклянных павильонов. Где-то осталась брошенная тележка из супермаркета, где-то — ящик с инструментами. Ощущение, что мы попали в город Припять XXI века.

— С середины марта началось стремительное падение выручки, — говорит Виталий, директор «Базиллиона». — За 15 дней она упала почти до нуля. У нас 70 сотрудников, с апреля основная масса находится в отпусках за свой счет, а мы ищем деньги, чтобы заплатить налоги за март.

Перед кризисом мы взяли кредит, чтобы открыть на него новый объект, но эти деньги придется потратить на выживание сети. Тем не менее нам повезло: мы договорились с большей частью арендодателей об арендных каникулах, так что перспектива у нас нормальная.

Батутная арена «Гравитация»: закрыта, готовится к банкротству

Батутная арена «Гравитация», что расположена в производственном здании на Славинского, тоже закрылась, не выдержав потока клиентов, который упал почти до нуля. Работа идет только по предварительной записи: на арену приходит от 0 до 3 человек в день, хотя раньше в выходные их было не меньше сотни.

— Завтра точно никого не будет, — отметил Юрий, директор батутной арены, которая оказалась на грани банкротства. — На выходные тоже пока никто не записан. При этом аренду нам никто не отменял. Мы арендуем госсобственность, и в лучшем случае платежи по аренде могут отсрочить, правда это нас не спасет. Когда люди были, мы платили исправно. Теперь, когда людей нет, нам платить нечем. Мы подождем указа президента, но, скорее всего, он нам не поможет.

В этот бизнес вложены деньги, и немалые. Мы открылись в 2017 году, затраты по большей части успели окупиться, но не все. Еще остался неоплаченный кредит, но банк пошел навстречу: три месяца мы можем платить только процент, без основного долга. Будет хорошо, если учредитель выйдет в ноль.

Парки аттракционов: готовятся к открытию

25 марта главный инженер «Минскзеленстроя», в ведении которого находятся столичные парки аттракционов, говорил, что во второй половине апреля аттракционы, как обычно, начнут свою работу. На тот момент в Беларуси было выявлено 86 случаев коронавируса.

— Аттракционы планируется открыть в третьей декаде месяца (с 20 по 30 апреля) при благоприятных погодных условиях. До 1 апреля все объекты будут расконсервированы, вплоть до открытия их будут проверять сотрудники Госпромнадзора на допуск к эксплуатации в сезоне. Время открытия объектов напрямую зависит от погоды и от того, насколько быстро эксперты смогут провести все необходимые процедуры, чтобы можно было гарантировать безопасность посетителей, — сказал в конце марта главный инженер «Минскзеленстроя», ни словом не упомянув развитие эпидемии.

Сейчас в парках идет подготовка к сезону: рабочие расчехляют аттракционы, подчищают и подкрашивают потускневшие за зиму заборы, убирают и наводят красоту. Когда начнется сезон — неизвестно. До 1 мая аттракционы точно не заработают, а дальше — по обстоятельствам. Вместе со всей развлекательной сферой парки ждут стабилизации эпидемиологической обстановки.