«Добрая половина медперсонала в клинике госпитализирована с Covid-19» 1 13.04.2020, 11:07

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иллюстрационное фото Reuters

О ситуации в минских больницах — из первых уст.

Минские медики пишут в соцсетях о большом количестве коллег, зараженных коронавирусом, нехватке средств защиты и благодарят за помощь. Telegram-канал "Баста!" приводит несколько цитат:

- Я не устану возмущаться еще очень долго тому, как администрация упорно сопротивляется защитить нас СИЗами.

- Эпидемиолог сказала, что нам не надо брать мазки, мы ведь с медсестрой контактировали недостаточно тесно.

- Утром в понедельник стало ясно, что у нас уже добрая половина медперсонала в клинике госпитализированы с Covid-19. А как же начмедовское "у нас в клинике коронавируса нет точно" и главврачебное "вы не работаете с ковидом, вам СИЗы не положены"?

- Учитывая скорость, с которой доктора становятся пациентами, мы рискуем в скором времени вести не по половине отделения, а по два-три.

- Очень радует, что есть люди и организации, которые каким-то неведомым образом добывают для медиков СИЗы, жертвуют свои деньги, предоставляют бесплатную еду и проезд на такси, различные скидки и акции. Тем, кто это читает - спасибо вам за помощь!