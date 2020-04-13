Кто врет?17
- Виктор Горбачев
- 13.04.2020, 11:26
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Все нарывы «страны для жизни» — налицо.
Ну вот, Узбекистан оказывает нам гуманитарную помощь. В Беларусь прибыл самолет с грузом от них. Маски, антисептик, респираторы и комбинезоны. Все для борьбы с инфекцией.
Спасибо им и низкий поклон. За то, что делятся.
Это тот случай, когда Узбекистан на порядок, скорее всего, оказался выше и лучше подготовлен к пандемии, чем страна для жизни.
Но масок у нас по прежнему не хватает. У нас ничего не хватает. Учителя и воспитатели не успевают в домашних условиях маски пошить. Швейная промышленность в лице "Беллегпрома" — тоже на задворках. И это ужасно. Просто даже очень ужасно. И не потому, что учитель и родители шьют маски, а потому, что это путь к деградации общества. Ну, это тоже самое, как школьника посылать убирать картошку. Все видят, что деньги налогоплательщиков все эти 25 лет использовались не по назначению, а по личным нуждам и запросам узкого круга лиц.
А завтра день "Ч" — когда масок должно быть по указке "лидера" везде и миллионы. Иначе головы полетят.
Китай, Россия, Узбекистан — все нам шлют. А где оно? Ну, если до сих пор все больницы просят помощи, а государство говорит, что мы всем обеспечены. Кто врет?
Или тут всем дошло, что водка, сливочное масло, баня и трактор в поле не помогают реально? И начали просить помощи того, что хоть какую пользу может принести в такой ситуации.
Вот и страна для жизни. Все наружу выходит. Все нарывы налицо. И не надо много слов.
Виктор Горбачев, "Фейсбук"