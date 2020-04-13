У минчанки, которой отказались делать рентген легких в поликлинике, подтвержденный коронавирус 17 13.04.2020, 11:53

5,656

Ее муж также находится в больнице с пневмонией.

У семейной пары, которой отказали сделать рентген в государственной больнице, обнаружили двустороннюю пневмонию. У жены подтвердили коронавирус, передает «Радыё Свабода».

23 марта у 52-летнего мужчины был поднялась температура и появилась слабость. Затем добавились кашель, лихорадка и пропало обоняние. Подобные симптомы начали проявляться и у его жены. 30 марта к ним домой пришел врач, осмотрел обоих и сказал, что им не о чем беспокоиться.

Сейчас муж находится в туберкулезном диспансере с двусторонней пневмонией. А жена - в 3-й больнице. У нее также двусторонняя пневмония, плюс положительный тест на коронавирус.

И муж, и жена смогли попасть в больницу только после компьютерной томографии в платном медицинском центре. В поликлинике № 27, куда они пошли, врачи сказали, что показаний для рентгена не было. 4 апреля женщине в грубой форме отказали, мол, легкие в порядке, это слышно и без рентгена.

«Страшно, что другие люди могут послушать этих врачей», - сказал их сын.

Он считает, что если бы родители доверились советам врачей из поликлиники, у них могла бы затянуться пневмония, пришлось бы в тяжелом состоянии подключать их к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Хорошо, что сами крутились и заплатили. Слава Богу, все в порядке», - сказал сын.

Папа сделал компьютерную томографию по страховке. Мама заплатила 180 рублей за процедуру и консультацию.

Теперь оба чувствуют себя хорошо. Мать лечат от пневмонии, но дыхание у нее хорошее и уровень кислорода в крови нормальный. Отцу тоже продлили больничный из-за пневмонии. Несколько тестов не подтвердили у него коронавирус.

Его родители ответственно отнеслись к болезни и еще с 23 марта, когда у отца поднялась температура, оба самоизолировались. В поликлинику и медицинский центр они поехали на машине, везде ходили в масках.

«Когда доктор пришла к ним домой, родители были в масках, а она была без. Успокаивала, чтобы родители не волновались», - сказал сын.