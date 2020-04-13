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В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

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  • 13.04.2020, 12:07
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В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

Цены стали отрицательными.

Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH, передает РБК.

По данным европейской биржи, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, так как и в восточноевропейских странах, 13 апреля будет отрицательной.

В частности, отрицательны цены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.


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