Храм легионеров: на юге Франции нашли древнеримское святилище 13.04.2020, 12:11

1,223

Иллюстрационное фото Ferrell Jenkins

Раскопанные остатки древних зданий строились и эксплуатировались в течение нескольких веков.

Археологи из Национального института INRAP обнаружили разрушенные культовые постройки римлян 4-го века нашей эры в городе Сейно на юго-востоке Франции, пишет «Новое время».

В процессе раскопок были найдены следы двух или трех храмов, а также 42 ямы, в которых находились религиозные жертвоприношения.

Сохранились только каменные основания сооружений, но для двух из трех четко обозначен план этажа закрытого пространства храма и вестибюля. От третьего здания сохранились только 16-футовый участок стены и два крыла. Вероятно, это тоже был храм, но слишком много было разрушено, чтобы подтвердить эти данные.

Раскопанные остатки древних зданий строились и эксплуатировались в течение нескольких веков. Участок вокруг рва датируется первой половиной 1-го века. В южной части стоянки была обнаружена керамика конца 1-го, начала 2-го веков. Небольшие храмы и ямы датируются первой половиной IV века.

Сорок одна из 42 ям сгруппирована в три группы по 13, 14 и 14. Они сильно различаются по размеру: самое большое отверстие шириной более трех метров, а самое маленькое — около метра. Внутри некоторых из них были найдены артефакты, в том числе монеты, керамика и статуэтки.

Еще одной находкой стала фляжка римского легионера. Это колба из железа и медного сплава, которая называется лагункула, была частью стандартной экипировки римского легионера. Это один из трех подобных фляжек, когда-либо обнаруженных в Галлии. Фляжка состоит из двух круглых железных коробочек, соединенных между собой плоскими кронштейнами из медного сплава. Ручка из медного сплава была прикреплена к петлям. Пробка из медного сплава была на месте.

Интересно, что закрытая фляжка до сих пора содержала в себе органический остаток. Исследователи удалось взять четыре образца. Анализ показал, что это было в основном просо (Panicum miliaceum L.) с небольшим количеством ягод ежевики и молочных продуктов. Есть также следы смолы от хвойных и растительных материалов с высоким содержанием олеаноловой кислоты (вероятно оливковое масло). Все ингредиенты были нагреты и приготовлены вместе. Это почти наверняка еда, приготовленная по довольно сложному рецепту. Вероятно легионер принес в дар божеству флягу с пищей.

Добавим, в 2017 году во французском городке Юзес ученые из Национального института археологических исследований страны обнаружили следы 2000-летнего римского города. Первыми обнаруженными артефактами стали мозаики, украшавшие пол грандиозного здания.

«Эта мозаика очень впечатляет из-за своего большого размера, хорошей сохранности и мотивов, которые сочетают в себе классические геометрические формы с изображениями животных. Этот вид сложной мозаичной мостовой часто встречается в римском мире в 1-м и 2-м веках нашей эры, но наша мозаика была создана примерно за 200 лет до этого, так что это удивительно», — поясняют исследователи.

Ранее об этом поселении ученым не было известно почти ничего. Раскопки были начаты в октябре 2016 года, когда на месте в ходе строительства школы были обнаружены древние здания под землей.

«До начала нашей работы, мы знали, что там был римский город под названием Ucetia только потому, что его имя было упомянуто на стеле в Ниме, наряду с 11 другими названиями поселений в этом регионе», — рассказывает Филипп Кейн из французского Национального института превентивных археологических исследований.