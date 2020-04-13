В Минске в детской инфекционной больнице случился пожар 4 13.04.2020, 12:17

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Фото: mchs.gov.by

Эвакуировали 44 человека.

В Минске в детской инфекционной больнице (улица Якубовского, 53) после 10 часов 13 апреля произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание началось в подвале одного из зданий. С двух этажей одного из корпусов было эвакуировано 44 человека, включая 26 пациентов (из них 20 детей) и 18 медицинских работников. Их разместили в другом блоке.

Возгорание быстро ликвидировали. Предполагается, что оно произошло из-за короткого замыкания в дезинфекционной камере.